La danza de nombres para el nuevo entrenador del Real Madrid arrancó mucho tiempo antes que el mercado de fichajes de verano, incluso antes de que se ratifique a Álvaro Arbeloa como director técnico hasta el final de la caótica temporada 2025/26.

Según informó el Diario AS, desde la directiva Merengue llamaron a Zinedine Zidane para un tercer ciclo al frente de la Casa Blanca en diciembre de 2025, pero este tuvo que declinar el ofrecimiento porque ya le había dado su palabra a la selección francesa, donde será el sucesor de Didier Deschamps luego del Mundial 2026.

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24 | NurPhoto/GettyImages

Zinedine Zidane ha hecho una gran carrera como entrenador en el Real Madrid: dirigió 114 partidos en dos ciclos marcados por la obtención de tres UEFA Champions League (15/16, 16/17 y 17/18), dos Mundiales de Clubes, dos Ligas, dos Supercopas de Europa y más títulos. Bajo su mando, han explotado varias figuras y, por ejemplo, Cristiano Ronaldo alcanzó varios récords de presencias, anotación y campeonatos ganados.

El Merengue ha tenido una temporada para el olvido: además de cerrar su segunda campaña consecutiva sin títulos, quedó eliminado vergonzosamente con el Albacete en octavos de final de la Copa del Rey, perdió la final de la Supercopa de España con el FC Barcelona y cayó en cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Bayern Múnich.

En LaLiga están obligados a ganarle este domingo al Espanyol en Cornellá para no consagrar automáticamente al FC Barcelona y forzar que el Clásico de la próxima jornada se convierta en una final a matar o morir: del lado Blaugrana tienen la ilusión de celebrar en la cara de su acérrimo rival, mientras que del lado blanco saben que ganar ese partido es la última oportunidad de pelear por una remontada que sería histórica, aunque cada vez más difícil de concretarse.