El camino al Balón de Oro 2026 tiene a todos los involucrados 100% metidos en sus campañas para ganarlo, con declaraciones cruzadas entre los candidatos al máximo premio. En reiteradas oportunidades, también fueron los entrenadores los que se metieron para opinar sobre el gran premio al mejor futbolista del mundo en la última temporada.

Si bien en un tramo de su presentación le puso paños fríos al asunto del premio que supo ganar en 1998, Zinedine Zidane respaldó de gran manera a Kylian Mbappé: "Será mi capitán. Creo que no es su mejor posición (de 9), puede jugar en las tres posiciones. Me gusta mucho en la izquierda".

Además, lo defendió ante las acusaciones que indican que es un futbolista que no aporta en defensa: "Es un falso debate y un sujeto falso su falta de trabajo defensivo. Hay que gestionarlo como con todos los jugadores. Es un debate absurdo. Defenderá como uno más”.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-SQUAD | FRANCK FIFE/GettyImages

Puntualmente sobre el Balón de Oro, Zizou señaló: “Todos los días hay debates, y cada uno tiene derecho a decir lo que quiera. Sé lo que significa ser Balón de Oro en el sentido de que es cierto que cada jugador tiene la ambición de poder convertirse algún día en Balón de Oro y hay que respetar eso”.

“De vez en cuando hay pequeñas discusiones, pero bueno. No habrá discusión cuando nos reunamos todos. No vamos a hablar de eso. Creo que es sobre todo afuera. Es normal, hay que aceptarlo, pero adentro, creo que no habrá ningún problema. Habrá un objetivo: serán los partidos que tenemos que jugar, los cuatro partidos que tenemos que jugar, y nos vamos a dedicar a esa tarea, especialmente a los tres primeros partidos en Turquía”, cerró.

Francia integrará el grupo 1 de la categoría A de la UEFA Nations League junto a Italia, Bélgica y Turquía, contra quien debutará este viernes 25 en el Kocaeli Stadyumu de Izmit. El lunes 28 visitarán a los belgas en el Stade Roi Baudouin de Bruselas, mientras que cerrarán el parón internacional frente a la Nazionale en condición de local el viernes 2 de octubre.