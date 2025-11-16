Zinedine Zidane será el nuevo seleccionador de Francia tras el Mundial 2026

La selección francesa es una de las escuadras que ya están clasificadas a la próxima Copa del Mundo 2026 de la FIFA, misma que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. De la mano de Didier Deschamps clasificaron en el primer puesto del Grupo D de las eliminatorias de la UEFA y estarán entre los 48 países participantes.

Pese a este gran paso en donde se terminaron invictos con cinco triunfos y un solo empate, mismos que les dieron 16 puntos, las olas comienzan a sonar en la órbita francesa y es que en las últimas horas ha comenzado a sonar el nombre de Zinedine Zidane para dirigir al conjunto galo tras la justa veraniega.

De acuerdo con el diario español AS, todo apunta a que a 'Zizou' le quedan muy pocos días fuera de las canchas. Su regreso al futbol parece inminente y, si no pasa nada extraño, el emblemático exfutbolista del Real Madrid tomará las riendas de la Selección de Francia muy pronto.

A pesar de tener claro que este rumor podría convertirse en una realidad, Zidane y sus agentes no bajan los brazos y han comenzado ya una búsqueda alrededor del futbol saudí, esto para ganar experiencia el próximo semestre y así llegar fresco al término de la siguiente justa veraniega.

"Pronto volveré a entrenar", estas han sido las últimas declaraciones del astro francés al cuestionársele si quisiera formar su propio cuerpo técnico y dirigir a algún equipo, algo que comienza a generar ilusión en los franceses que vieron brillar a este hombre en el campo y que saben de lo que podría ser capaz en el banquillo.

'Zizou' ya tiene experiencia en el banquillo, ya que del 2014 al 2016 dirigió al Castilla, filial del Real Madrid, para después dar un salto a la planilla mayor en donde le tocó dirigir hasta el 2021. Ahí ganó dos veces LaLiga y la Supercopa de España, además sumó tres Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes a las vitrinas merengues.