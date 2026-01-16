Zinedine Zidane y una cruda confesión sobre sus inicios como entrenador en el Real Madrid

Zizou habló en el programa Slowmotions Talks, del canal de YouTube de Hamidou Msaidie, sobre sus inicios como entrenador del Real Madrid y fue contundente al referirse a la relación con el plantel: “En el Real Madrid estábamos a disposición de los jugadores. Para mí, eso es lo que hace fuerte al equipo, estás ahí para el jugador. Si no lo has entendido, no puedes durar en esta profesión".

En consonancia con esa sentencia, dijo: "Estamos ahí para apoyarlos; tienes que demostrar que estás ahí para ellos. Para que el vestuario acepte lo que quieres implementar tenemos que caerles bien. Si los jugadores no están de acuerdo con todo lo que se les da, los entrenamientos, siempre faltará algo. Con nosotros, creo que lo disfrutaron mucho a todos los niveles".

"Entré en el Madrid en 2014. El 3 o 4 de enero de 2016 empecé con el primer equipo. Fue rápido para mí. En seis meses, boom, me encontré con el primer equipo. La transición se hace naturalmente. Conoces el vestuario, conoces cómo funciona el jugador", recordó.

"Trabajamos mucho al principio, llegábamos al martes a las 9 y salíamos a las 11 de la noche preparando cosas. Teníamos el mejor equipo del mundo. Cuando mirabas a los jugadores te decías: ‘si hacemos un buen trabajo, podemos hacer algo extraordinario’. Y fue así", dijo.

"Recuerdo que teníamos tres semanas y no teníamos la Copa de Europa, no teníamos la Copa solo la Liga y teníamos tres semanas para trabajar. Durante tres semanas podíamos trabajar del lunes al siguiente partido. Nos reunimos con los cuatro capitanes y les dijimos lo que queríamos hacer y ellos se unieron a nuestro proyecto", recordó sobre la puesta a punto en tiempo récord para la competencia.

"Físicamente habíamos visto que no estaban bien. Habíamos visto todos los datos. Preparamos los entrenamientos de 20, 30 minutos de cardio durante las tres semanas y lo hacíamos en el centro de entrenamiento. Porque en realidad nos habíamos dado cuenta de que necesitarían hacer el cardio, coger gasolina, como decíamos. Eso les permitía, viendo el talento que tenían, darles un nivel físico. Y quedaban seis meses. Tenían que trabajar en ese momento, porque después volvía la Champions”, conlcuyó.

