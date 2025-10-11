Zlatan Ibrahimovic es esa clase de personalidades cuyas palabras siempre terminan causando eco. Le ocurrió en sus años como jugador, y le sigue pasando ahora, que ocupa un rol como asesor dentro del cuerpo técnico del AC Milán.

En las últimas horas, Zlatan habló acerca de la gala del Balón de Oro 2025, y, fiel a su estilo, confesó no estar del todo satisfecho con la decisión tomada por parte de los votantes. Para él, Ousmane Dembélé es un gran jugador, pero no el merecedor de dicho galardón. Si la decisión hubiera estado en sus manos, Ibrahimovic habría elegido a la joven estrella del FC Barcelona: Lamine Yamal.

Zlatan Ibrahimovic y su eterno vínculo con el FC Barcelona

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el ex futbolista histórico de la selección de Suecia habla bien sobre un jugador del FC Barcelona, equipo con el cual jugó entre el 2009 y el 2011, y con el cual marcó un total de 22 goles, logrando cinco campeonatos (dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y un título de LaLiga).

Cada que alguien le pregunta sobre su favorito entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ha dejado muy en claro que, para él, el mejor siempre ha sido el astro argentino y leyenda absoluta de la escuadra azulgrana, el rosarino Lionel Messi.

Lo único en lo que Ronaldo está por delante de Messi es en la edad Declaró Zlatan Ibrahimovic, en 2022

No obstante, en septiembre de este mismo año, declaró no sentirse menos que ningún otro futbolista, incluyendo a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo. De hecho, se nombró a sí mismo ''el mejor jugador del mundo''.