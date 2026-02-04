Zubimendi se planta ante los rumores que le sitúan en el Real Madrid

El Real Madrid atraviesa un momento en el que la palabra “reconstrucción” empieza a sonar cada vez con más fuerza. La sensación de que el equipo necesita un giro importante no solo se limita al rendimiento inmediato, sino también a la planificación: una renovación profunda de la plantilla que incluya tanto salidas como incorporaciones.

En ese contexto, el mercado de fichajes ya empieza a moverse en la conversación diaria, aunque falten meses para que se abra oficialmente. Y como ocurre siempre con el club blanco, cualquier futbolista de jerarquía termina, tarde o temprano, en la órbita mediática.

Carreño lo puso sobre la mesa en ‘El Larguero’

Uno de los nombres que más se repite en las últimas semanas es el de Martín Zubimendi, mediocampista de la selección de España y actualmente en el Arsenal, un perfil de mediocentro que muchos consideran ideal para el tipo de jugador que le falta al Madrid.

Martín Zubimendi, Leeds United v Arsenal - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Durante su participación en ‘El Larguero’, Manu Carreño no evitó el tema y se lo planteó de manera directa, aunque en tono distendido: “Se habla mucho de ti por aquí últimamente. Muchos te echan de menos y piensan que lo que necesita el Madrid es un jugador como Zubimendi. Cada tres días sale tu nombre aquí en el programa”, comentó el periodista entre risas.

Una respuesta tajante que corta el debate

La reacción del futbolista fue inmediata y, sobre todo, contundente. Sin vuelta, Zubimendi rechazó el planteo con una respuesta que dejó poco margen para la interpretación: “No creo. La verdad es que el Madrid tiene jugadores de sobra para hacerlo bien, así que no, qué va, qué va”, soltó.

Con esa frase, el mediocampista no solo evitó alimentar el rumor, sino que además dejó un mensaje claro: al menos por ahora, no parece contemplar un salto inmediato al Santiago Bernabéu.

Aunque en el fútbol moderno nada se descarta hasta que el mercado cierra, lo cierto es que las palabras de Zubimendi funcionan como un freno a las especulaciones. Si el Madrid termina acelerando por un mediocentro en verano, su nombre seguirá apareciendo. Pero, de momento, su llegada a Concha Espina tendrá que esperar; como mínimo, hasta junio.

