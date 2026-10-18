Gabriel Milito califica como ''un bache'' los cuatro partidos que acumula Chivas sin ganar

La noche del sábado 17 de octubre, la cancha del estadio Akron fue testigo de un encuentro sumamente ríspido entre el equipo de Chivas y el conjunto de Tigres UANL. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich se habían puesto arriba en el marcador al minuto 36, con un lindo gol de Juan Brunetta, a pase de Diego Lainez.

Sin embargo, en la agonía de la primera mitad, Juan cometió una entrada imprudente cerca de la línea de banda, en el propio territorio del Rebaño Sagrado. El árbitro no se la pensó dos veces y le mostró la tarjeta roja al jugador de Tigres, dejándolos con uno menos dentro del terreno de juego y aumentando las posibilidades de que Chivas se reencontrara con la victoria, algo que no había ocurrido en sus últimos tres compromisos de Liga MX.

Chivas v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La escuadra local se lanzó con todo al ataque, y al minuto 77, Jordan Carrillo logró el tanto del empate para las Chivas. Parecía ser cuestión de tiempo para que cayera el segundo, pero esto no ocurrió y tuvieron que conformarse con el 1-1.

De este manera, el ''bache'' de Chivas, como lo calificó Gabriel Milito en conferencia de prensa, se estiró ya a cuatro partidos sin conocer de victoria. Situación que comienza a generar ruido entre los aficionados del conjunto rojiblanco.

Así calificó Gabriel Milito el empate ante Tigres y manifestó que es solamente una mala racha.



Con información: Alex Ramírez (@rams_alex)#AztecaAlMomento #Chivas #Tigres pic.twitter.com/VSkIKGinsu — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 18, 2026

El calendario de Chivas para los 5 partidos que le restan en el Apertura 2026

Chivas vs Necaxa

Martes, 20 de octubre

Estadio Akron

Jornada 13, Liga MX

Horario: 17:07 h (EEUU ET), 18:07 h (México)

Necaxa v Atlas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

A pesar del triste torneo que han firmado los Rayos, en el recuerdo de los tapatíos está el no haber pasado del cero contra los hidrocálidos en el semestre pasado aun cuando el Rebaño atravesaba un gran presente. Una vez más, el Guadalajara llega como favorito, pero tendrá que ser contundente contra el penúltimo lugar de la clasificación, que está viendo cómo se les escapa el campeonato.

Rayados vs Chivas

Sábado, 24 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 14, Liga MX

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

America v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Por fin el club rojiblanco se reecontrará con el técnico argentino Matías Almeyda, quien les dio varias alegrías hace unos años. Monterrey no tiene garantizado su boleto a la Liguilla, por lo que debe mejorar en varios aspectos. El semestre pasado, los de Milito se llevaron los tres puntos del Gigante de Acero por marcador de 2-3 gracias a José Castillo y Bryan González.

Chivas vs Atlante

Sábado, 31 de octubre

Estadio Akron

Jornada 15, Liga MX

Horario: 18:07 h (EEUU ET), 19:07 h (México)

Atlante v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Otra escuadra que se está jugando sus últimas cartas. El regreso de los Potros a máximo circuito de la mano de Miguel Herrera no ha sido el esperado por la afición, ya que son antepenúltimos de la general. Tras más de una década, los dos clubes se vuelven a reencontrar teniendo como último registro el 26 de enero del 2014 cuando igualaron 1-1 en el Estadio Quintana Roo.

León vs Chivas

Domingo, 8 de noviembre

Estadio Nou Camp

Jornada 16, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Leon v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La Fiera le pisa los talones al Rebaño Sagrado, ya que son quintos de la clasificación y no querrán dejar ir su boleto a la Fiesta Grande. La última vez que el Guadalajara visitó el Bajío perdió por la mínima, no obstante, el club rojiblanco vapuleó 5-0 en el semestre anterior gracias a Brian Gutiérrez, Santi Sandova, Armando González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos.

Chivas vs Cruz Azul

Domingo, 22 de noviembre

Estadio Akron

Jornada 17, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 (México)

Pumas Vs Cruz Azul - Liga BBVA MX Apertura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

En el corazón de los Chiva-hermanos aún sigue el amargo recuerdo de la eliminación en semifinales del pasado torneo a manos de La Máquina en La Fortaleza. La serie estuvo envuelta en la polémica gracias al nigeriano Cristian Ebere, quien fue el autor de uno de los tantos en el choque de Ida cuando debió haberse ido expulsado por una plancha sobre Diego Campillo. El juego no tiene el mismo valor, pero los de Milito querrán revancha contra los dirigidos por Joel Huiqui.

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