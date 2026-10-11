Galatasaray vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

El Galatasaray recibe al Barcelona este martes 13 de octubre en el RAMS Park de Estambul por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. El equipo de Hansi Flick, con la Orejona como su gran objetivo de la temporada, visita uno de los estadios más calientes de Europa en busca de su segundo triunfo en el torneo.

El conjunto culé llega en un momento inmejorable. Debutó en la Champions con una goleada 5-1 ante el Feyenoord en el Spotify Camp Nou, con doblete de Raphinha y goles de Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus. En LaLiga, el vigente campeón ganó sus ocho partidos, la mejor arrancada de su historia, y el sábado superó 3-0 al Getafe con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Koundé.

El Galatasaray, por su parte, tuvo un estreno complicado en la Champions: cayó 3-1 en su visita al Sporting de Lisboa. En la Süper Lig, el equipo de Okan Buruk venía de una dura derrota 4-0 ante el Trabzonspor antes del parón, pero el viernes se recuperó con un triunfo 3-1 sobre el Kasımpaşa. Lo consiguió con dos goles en el tramo final y pese a jugar con diez hombres por la expulsión de Lucas Torreira. Con ese resultado quedó como líder del campeonato, aunque con un partido más que sus perseguidores.

A continuación, toda la información sobre este atractivo encuentro de la Champions League.

Pronóstico SI

El Barcelona tendrá la pelota y buscará imponer su ritmo desde el inicio, con Lamine Yamal y Gordon por las bandas y Gabriel Jesus como referencia en lugar de Raphinha. El Galatasaray, empujado por su gente, apostará por la intensidad y por las transiciones rápidas para aprovechar el poderío físico de Osimhen y la velocidad de Leão y Sané.

El ambiente puede complicar al Barça, pero su momento y la jerarquía de su plantel deberían alcanzar para sumar de a tres, aunque probablemente sin la comodidad de sus últimos partidos.

Pronóstico: Galatasaray 1-3 Barcelona

¿A qué hora se juega el Galatasaray vs Barcelona?

Ciudad: Estambul, Turquía

Estadio: RAMS Park

Fecha: martes 13 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Marco Guida (Italia)

Historial de enfrentamientos directos entre el Galatasaray y el Barcelona

Partidos jugados: 10

10 Galatasaray: 1

1 Empates : 3

: 3 Barcelona: 6

Último partido entre ambos: 17/03/2022 - Galatasaray 1-2 Barcelona - Champions League 21/22, Octavos de final, vuelta

Galatasaray v Barcelona - UEFA Europa League | Anadolu/GettyImages

Últimos 5 partidos

Galatasaray Barcelona Galatasaray 3-1 Kasimpasa 09/10/2026 Barcelona 3-0 Getafe 10/10/26 Pendikspor 3-3 Galatasaray 02/10/2026 Sevilla 1-3 Barcelona 19/9/2026 Tranzonspor 4-0 Galatasaray 19/09/2026 Barcelona 7-2 Racing de Santander 16/9/2026 Galatasaray 1-0 Kocaelispor 13/09/2026 Levante 2-4 Barcelona 13/9/2026 Sporting Lisboa 3-1 Galatasaray 09/09/2026 Barcelona 5-1 Feyenoord 9/9/2026

¿Cómo ver el Galatasaray vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Barcelona

Flick confirmó que Raphinha no estará en Estambul. El brasileño sufrió una molestia en el muslo derecho en un amistoso con Brasil en Australia, y aunque la lesión no es de gravedad, el DT prefiere no arriesgarlo. Su ausencia pesa: lleva 14 goles en ocho partidos y es el máximo goleador de Europa. Joan García y Eric García, que arrastraban molestias en la rodilla, fueron titulares ante el Getafe y estarán a disposición.

Un dato que resalta la profunda renovación que ha tenido el Barça en los últimos años: con la cesión de Marc-André ter Stegen al Ajax, es el primer plantel del club desde la temporada 1997/98 sin ningún jugador que haya ganado la Champions con la camiseta azulgrana. Recuperar ese trofeo que no gana desde 2015, es la gran obsesión de la temporada.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Gordon; Gabriel Jesus.

Últimas noticias del Galatasaray

La gran noticia para Okan Buruk es la vuelta de Victor Osimhen. El nigeriano volvió a jugar tras 34 días de baja por una lesión en el pubis y el técnico lo reservó en el banco ante el Kasımpaşa pensando en el Barcelona. En cambio, siguen fuera Roland Sallai y Wilfried Singo, por lo que Yılmaz se perfila para jugar como lateral derecho.

İlkay Gündoğan, quien pasara por el Barça en la temporada 2023/24, podría aparecer entre los titulares.

Galatasaray v Kasimpasa - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

Posible alineación del Galatasaray (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Barış Alper Yılmaz, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Sané, Gündoğan, Leão; Osimhen.

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