Trofeo Yashin 2026: Unai Simón se queda con el reconocimiento y todos los ganadores de la historia

El Trofeo Yashin se consolidó como uno de los principales reconocimientos individuales para los arqueros. Este lunes, la gala del Balón de Oro 2026, que se celebró en el London Palladium Theatre de Londres, reveló a Unai Simón como el mejor portero de la temporada pasada.

La competencia, reunió a diez porteros que buscarán suceder a Gianluigi Donnarumma, ganador en 2025.

Entre los nominados estaban el argentino Emiliano Martínez, el belga Thibaut Courtois y el español David Raya, aunque la lista también incluye a Joan García, Yassine Bounou, Gregor Kobel, Édouard Mendy, Matvey Safonov y Vozinha.

UNAI SIMON IS THE 2026 MEN’S GOALKEEPER OF THE YEAR! The 2026 World Cup winner 🧤🌎#ballondor pic.twitter.com/U5qzuFo2Rz — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

¿Qué es el Trofeo Yashin y por qué lleva ese nombre?

France Football creó el galardón en 2019 para distinguir al mejor arquero del mundo. Su nombre homenajea a Lev Yashin, la leyenda soviética que permanece como el único arquero que ganó el Balón de Oro, reconocimiento que obtuvo en 1963.

La incorporación de esta categoría amplió el alcance de los premios individuales y permitió reconocer específicamente el rendimiento de los porteros, una posición cuyo aporte muchas veces queda relegado frente a los goles y las estadísticas ofensivas.

Los diez nominados de la edición 2026

Arquero Nacionalidad Club Yassine Bounou Marruecos Al Hilal Thibaut Courtois Bélgica Real Madrid Joan García España Barcelona Gregor Kobel Suiza Borussia Dortmund Emiliano Martínez Argentina Chelsea Édouard Mendy Senegal Al-Ahli David Raya España Arsenal Matvey Safonov Rusia Paris Saint-Germain Unai Simón España Athletic Club Vozinha Cabo Verde Colo-Colo

Todos los ganadores del Trofeo Yashin

Desde su creación, el Trofeo Yashin tuvo cinco ganadores diferentes. Gianluigi Donnarumma y Emiliano Martínez son los únicos que consiguieron conquistarlo en dos ocasiones. El argentino consiguió una particularidad al imponerse en ediciones consecutivas, en 2023 y 2024,

mientras que el italiano se quedó con el reconocimiento en 2021 y 2025.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-NICE | FRANCK FIFE/GettyImages

Por su parte, Thibaut Courtois levantó el galardón en 2022 y buscará repetir la conquista en esta edición. Los tres forman parte de una lista de ganadores que también incluye a Alisson Becker, distinguido en la primera entrega, en 2019.

La edición de 2020 fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19, por lo que el reconocimiento no tuvo ganador ese año; desde entonces, el premio continuó su recorrido.

Año Ganador Club 2019 Alisson Becker Liverpool 2020 No se entregó - 2021 Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain 2022 Thibaut Courtois Real Madrid 2023 Emiliano Martínez Aston Villa 2024 Emiliano Martínez Aston Villa 2025 Gianluigi Donnarumma PSG / Manchester City 2026 Unai Simón Athletic Club