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Sports Illustrated

Trofeo Yashin 2026: Unai Simón se queda con el reconocimiento y todos los ganadores de la historia

La distinción al mejor arquero del mundo se entregó este lunes, durante la gala del Balón de Oro.
Lucía Domínguez|
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026 | FRANCK FIFE/GettyImages

El Trofeo Yashin se consolidó como uno de los principales reconocimientos individuales para los arqueros. Este lunes, la gala del Balón de Oro 2026, que se celebró en el London Palladium Theatre de Londres, reveló a Unai Simón como el mejor portero de la temporada pasada.

La competencia, reunió a diez porteros que buscarán suceder a Gianluigi Donnarumma, ganador en 2025.

Todos los ganadores del Balón de Oro 2026

Entre los nominados estaban el argentino Emiliano Martínez, el belga Thibaut Courtois y el español David Raya, aunque la lista también incluye a Joan García, Yassine Bounou, Gregor Kobel, Édouard Mendy, Matvey Safonov y Vozinha.

¿Qué es el Trofeo Yashin y por qué lleva ese nombre?

France Football creó el galardón en 2019 para distinguir al mejor arquero del mundo. Su nombre homenajea a Lev Yashin, la leyenda soviética que permanece como el único arquero que ganó el Balón de Oro, reconocimiento que obtuvo en 1963.

La incorporación de esta categoría amplió el alcance de los premios individuales y permitió reconocer específicamente el rendimiento de los porteros, una posición cuyo aporte muchas veces queda relegado frente a los goles y las estadísticas ofensivas.

Los diez nominados de la edición 2026

Arquero

Nacionalidad

Club

Yassine Bounou

Marruecos

Al Hilal

Thibaut Courtois

Bélgica

Real Madrid

Joan García

España

Barcelona

Gregor Kobel

Suiza

Borussia Dortmund

Emiliano Martínez

Argentina

Chelsea

Édouard Mendy

Senegal

Al-Ahli

David Raya

España

Arsenal

Matvey Safonov

Rusia

Paris Saint-Germain

Unai Simón

España

Athletic Club

Vozinha

Cabo Verde

Colo-Colo

Todos los ganadores del Trofeo Yashin

Desde su creación, el Trofeo Yashin tuvo cinco ganadores diferentes. Gianluigi Donnarumma y Emiliano Martínez son los únicos que consiguieron conquistarlo en dos ocasiones. El argentino consiguió una particularidad al imponerse en ediciones consecutivas, en 2023 y 2024,
mientras que el italiano se quedó con el reconocimiento en 2021 y 2025.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-NICE
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-NICE | FRANCK FIFE/GettyImages

Por su parte, Thibaut Courtois levantó el galardón en 2022 y buscará repetir la conquista en esta edición. Los tres forman parte de una lista de ganadores que también incluye a Alisson Becker, distinguido en la primera entrega, en 2019.

La edición de 2020 fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19, por lo que el reconocimiento no tuvo ganador ese año; desde entonces, el premio continuó su recorrido.

Año

Ganador

Club

2019

Alisson Becker

Liverpool

2020

No se entregó

-

2021

Gianluigi Donnarumma

Paris Saint-Germain

2022

Thibaut Courtois

Real Madrid

2023

Emiliano Martínez

Aston Villa

2024

Emiliano Martínez

Aston Villa

2025

Gianluigi Donnarumma

PSG / Manchester City

2026

Unai Simón

Athletic Club

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.