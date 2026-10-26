Trofeo Yashin 2026: Unai Simón se queda con el reconocimiento y todos los ganadores de la historia
El Trofeo Yashin se consolidó como uno de los principales reconocimientos individuales para los arqueros. Este lunes, la gala del Balón de Oro 2026, que se celebró en el London Palladium Theatre de Londres, reveló a Unai Simón como el mejor portero de la temporada pasada.
La competencia, reunió a diez porteros que buscarán suceder a Gianluigi Donnarumma, ganador en 2025.
Todos los ganadores del Balón de Oro 2026
Entre los nominados estaban el argentino Emiliano Martínez, el belga Thibaut Courtois y el español David Raya, aunque la lista también incluye a Joan García, Yassine Bounou, Gregor Kobel, Édouard Mendy, Matvey Safonov y Vozinha.
¿Qué es el Trofeo Yashin y por qué lleva ese nombre?
France Football creó el galardón en 2019 para distinguir al mejor arquero del mundo. Su nombre homenajea a Lev Yashin, la leyenda soviética que permanece como el único arquero que ganó el Balón de Oro, reconocimiento que obtuvo en 1963.
La incorporación de esta categoría amplió el alcance de los premios individuales y permitió reconocer específicamente el rendimiento de los porteros, una posición cuyo aporte muchas veces queda relegado frente a los goles y las estadísticas ofensivas.
Los diez nominados de la edición 2026
Arquero
Nacionalidad
Club
Yassine Bounou
Marruecos
Al Hilal
Thibaut Courtois
Bélgica
Real Madrid
Joan García
España
Barcelona
Gregor Kobel
Suiza
Borussia Dortmund
Emiliano Martínez
Argentina
Chelsea
Édouard Mendy
Senegal
Al-Ahli
David Raya
España
Arsenal
Matvey Safonov
Rusia
Paris Saint-Germain
Unai Simón
España
Athletic Club
Vozinha
Cabo Verde
Colo-Colo
Todos los ganadores del Trofeo Yashin
Desde su creación, el Trofeo Yashin tuvo cinco ganadores diferentes. Gianluigi Donnarumma y Emiliano Martínez son los únicos que consiguieron conquistarlo en dos ocasiones. El argentino consiguió una particularidad al imponerse en ediciones consecutivas, en 2023 y 2024,
mientras que el italiano se quedó con el reconocimiento en 2021 y 2025.
Por su parte, Thibaut Courtois levantó el galardón en 2022 y buscará repetir la conquista en esta edición. Los tres forman parte de una lista de ganadores que también incluye a Alisson Becker, distinguido en la primera entrega, en 2019.
La edición de 2020 fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19, por lo que el reconocimiento no tuvo ganador ese año; desde entonces, el premio continuó su recorrido.
Año
Ganador
Club
2019
Alisson Becker
Liverpool
2020
No se entregó
-
2021
Gianluigi Donnarumma
Paris Saint-Germain
2022
Thibaut Courtois
Real Madrid
2023
Emiliano Martínez
Aston Villa
2024
Emiliano Martínez
Aston Villa
2025
Gianluigi Donnarumma
PSG / Manchester City
2026
Unai Simón
Athletic Club
Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.