¿Gavi se va del Barcelona? Esto es lo que se sabe sobre su posible salida

El representante de Gavi desmintió los rumores sobre una posible salida del mediocampista del Barcelona durante el próximo mercado de pases. El español quedó relegado en la competencia por el puesto en lo que va de la temporada y, a raiz de esa situación, el Napoli mostró interés en incorporarlo.

El Barça está estudiando sus posibles movimientos en el mercado de enero y tiene como prioridad reforzar la defensa. Eso si, a pesar de la mejoría de su situación financiera, la directiva culé reconoció que necesita mantener una política de una salida por cada incorporación, por lo que tendría que vender a algún futbolista si pretende realizar fichajes.

¿Sería Gavi ese jugador? Su valoración ronda los 40 millones de euros y, de hecho, los rumores de una posible salida de Cataluña no son una novedad ya que durante el verano, el Manchester United y el Bayern Múnich fueron vinculados con el volante.

La realidad dice otra cosa. Su representante, Iván de la Peña, no dio lugar a que se especule sobre una llegada a Italia. "No he negociado con nadie. Se queda", aseguró en diálogo con SPORT. El mismo medio señaló que Gavi no tiene intención de abandonar el club al que llegó cuando tenía 11 años y que tampoco está interesado en escuchar ofertas de otros equipos europeos.

Su prioridad es seguir trabajando para recuperar su lugar y ser tenido en cuenta dentro de los planes de Flick.

La competencia interna

Gavi, Pedri, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

El próximo paso a seguir en el objetivo de volver a ser uno de los titulares habituales va a ser superar la competencia interna en el mediocampo.

El volante sufrió una lesión de menisco que lo dejó fuera de las canchas durante seis meses de la temporada anterior y desde ahi no consiguió volver a estar entre los principales elegidos del DT. Después de ser titular en ocho de los últimos nueve partidos de LaLiga 2025/26, que terminó con el Barça campeón, en lo que va de este curso apenas estuvo dos veces en el once inicial, con 211 minutos de juego.

Gavi ha visto reducida su participación con el Barcelona esta temporada | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

La incorporación de Rodri en el verano sumó calidad a la competencia en la mitad de la cancha, donde Frenkie de Jong, Marc Bernal, Dani Olmo y Fermín López son los otros contendientes.

La falta de continuidad fue siempre uno de los principales problemas de Gavi en su carrera. Desde su debut con el primer equipo en 2021, su talento y compromiso lo convirtieron en un futbolista valioso para los culés. Sin embargo, nunca pudo establecerse en una posición de la misma manera que Pedri, que es apenas un año mayor.

Con la selección de España vivió una situación similar. Gavi fue titular en el estreno de la Roja contra Cabo Verde en el Mundial 2026, pero prácticamente desapareció de los planes de Luis de la Fuente durante el resto del torneo, en el que otros futbolistas aprovecharon mejor sus oportunidades.

Por supuesto, las dos lesiones de rodilla que sufrió a lo largo de su carrera afectaron su desarrollo y dificultaron su continuidad. Ahora que volvió a estar en condiciones de jugar, Gavi necesita demostrar su potencial.