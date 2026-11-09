Guillermo Almada analiza el empate de América ante Pumas

América tuvo una noche dura el pasado sábado en Ciudad Universitaria. El cuadro de Coapa firmó un empate en contra de los Pumas de la UNAM, mismo que les ha hecho perder el liderato de la Liga MX a una jornada del cierre de temporada regular.

Tras el cotejo, el técnico Guillermo Almada lamentó el resultado y no ocultó su molestia para con el arbitraje del encuentro.

¿SERÁ? 🤔



Almada diciendo que los árbitros quieren demostrar tanto que no ‘favorecen’ a las Águilas que terminan equivocándose más.



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Lo único que nos dejaba satisfechos era ganar, no lo pudimos hacer aunque lo buscamos y las misma responsabilidades vamos a tener en la liguilla, seamos primero o seamos segundo, y nos queda un partido para cerrar con la mayor responsabilidad el campeonato y tratar de limpiar lo de estos últimos partidos. Guillermo Almada

Almada agregó el empate proviene de un penalti que no tenía argumentos para haber sido señalado.

Es claro que no es penal, en varias ocasiones lo miramos. A mí no me gusta quejarme de estas situaciones, pero después terminan siendo determinantes en el resultado de un partido. Una expulsión mal decretada, un penal mal decretado con la paridad que hay en el futbol hoy terminan siendo determinantes, sucedió lo que sucedió y te condiciona el resultado. Guillermo Almada

Pumas UNAM v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

A manera de conclusión, Guillermo aseguró que el arbitraje en la Liga MX en más de una ocasión ha sido injusto con el América tratando justamente de demostrar que el equipo no es premeditadamente favorecido.

Con toda esta presión mediática con que favorecen al América, los árbitros quieren demostrar que no favorecen a nadie y terminan impartiendo injusticias que no suceden. Desde que estoy yo nos ha pasado en una cantidad de partidos en que el fallo es polémico, que no son, y terminan afectando el resultado; vuelvo a insistir en un partido que hay tanta paridad un penal, una expulsión mal cobrado, para cualquier lugar que sea termina siendo determinante, porque la diferencia, en definitiva se trata de eso. Estamos enfrascados hablando de situaciones que no deberíamos hablar y deberíamos estar hablando de lo que se desarrolló en el partido. Sobre todo porque habiendo un árbitro, habiendo un VAR atentos cualquier injusticia que puedan cometer, desde mi punto de vista es muy raro que suceda en casi todos los partidos. Guillermo Almada

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