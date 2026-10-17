Hansi Flick elogia a Lamine Yamal tras victoria ante el Betis: "Ahora mismo es el mejor jugador del mundo"

El FC Barcelona lleva paso perfecto en las primeras fechas de LaLiga: suman 27 puntos, 39 goles a favor y solamente nueve en contra. Este fin de semana, los blaugranas se impusieron por marcador de 5-2 al Real Betis. Lamine Yamal, fiel a su costumbre, fue una de las figuras, con un gol y una asistencia en su registro personal.

La gran joya del Barça abrió el marcador apenas al minuto 10 con un gol de antología: arrancó casi desde la mitad de la cancha, cambió de ritmo y sacó un disparo colocado desde el borde del área para vencer al guardameta Álvaro Valles. Al minuto 51 asistió a Gabriel Jesus para poner el 3-1 provisional.

Al final del encuentro, Hansi Flick compartió con DAZN sus impresiones del partido, el cual consideró como "intenso" e "increíble para la gente que ama el futbol".

Acto seguido, el estratega alemán elogió a Lamine Yamal por su gol y aseguró que actualmente es el mejor futbolista del mundo.

El gol de Lamine que abre el marcador es increíble, es para mí ahora mismo el mejor jugador del mundo. Estoy muy feliz por su rendimiento. Su actitud es increíble y cuando está al cien por cien su rendimiento es excepcional Hansi Flick

Real Betis Balompie V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Lamine salió de cambio al minuto 70, con el partido controlado y con superioridad numérica, y su lugar fue tomado por Raphinha. Flick consideró que el jugador de 19 años tuvo un "partido fantástico" y que "estaba claro" que por las condiciones del partido tenía que sustituirlo.

Los increíbles números de Lamine Yamal en la temporada 2026/2027

¿Lamine Yamal es el mejor futbolista del mundo en la actualidad? Hansi Flick tiene un gran argumento para realizar tal afirmación: sus números en la presente temporada.

Lamine Yamal | JORGE GUERRERO/GettyImages

El joven extremo suma siete goles y cinco asistencias en ocho partidos disputados en LaLiga, mientras que en la Champions League registra un gol y cuatro asistencias en tan solo dos partidos.

En total, en esta campaña, Lamine Yamal tiene en su cuenta personal ocho goles y nueve asistencias en diez encuentros. ¡Una cifra alucinante!

A finales de septiembre, Yamal generó controversia al afirmar que merecía ganar el Balón de Oro 2026.

El galardón se entregará el próximo 26 de octubre y el delantero español llegará a la gala como uno de los claros favoritos para llevarse el premio más prestigioso del mundo del futbol.