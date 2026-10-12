Hansi Flick piensa cambiarle el lugar en el campo a Frenkie de Jong a días de su regreso
Frenkie de Jong podría estar frente a una transformación importante dentro del Barcelona. El contención neerlandés está siendo considerado por Hansi Flick para desempeñarse como defensa central, una alternativa que permitiría al entrenador alemán aprovechar sus condiciones y encontrarle un nuevo espacio dentro de una plantilla sobrepoblada en el mediocampo.
De acuerdo con información publicada por el diario SPORT, Flick ha solicitado que de Jong realice ejercicios específicos como zaguero central durante los más recientes entrenamientos. La meta es evaluar su adaptación a una posición que no desconoce y que podría convertirse en una solución para su vuelta al campo.
Esta posibilidad responde principalmente a la competencia que existe en el centro del campo del Barcelona. El entrenador considera que dispone de suficientes alternativas con futbolistas como Pedri, Rodri, Gavi y Marc Bernal, quienes ofrecen distintas características para construir el funcionamiento colectivo y mantener el equilibrio del equipo.
En ese escenario, Flick pretende encontrar una fórmula que permita mantener a Frenkie dentro de sus planes sin comprometer la participación de otros elementos. El neerlandés se encuentra próximo a regresar después de superar una lesión, hecho que le llevará a competir desde cero.
La posibilidad de utilizarlo como zaguero tampoco representa una novedad absoluta en su trayectoria profesional. En anteriores etapas, Ronald Koeman recurrió a esta variante tanto en el Barcelona como en la selección de Países Bajos, aprovechando su capacidad para conducir el balón y desde el fondo del campo.
Precisamente, una de las principales virtudes de De Jong es su facilidad para superar líneas de presión mdiante la conducción y el pase. Estas características podrían resultar especialmente útiles en una defensa que acostumbra participar constantemente en la salida del balón y que por ende, requiere tipos de buen pie.
Sin embargo, su posible reconversión también supondría determinados desafíos. Un cambio de posición tan radical abre la puerta a fallos que en el corto plazo le puedan jugar en contra al neerlandés dentro y fuera de la cancha.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.