Hansi Flick piensa cambiarle el lugar en el campo a Frenkie de Jong a días de su regreso

Frenkie de Jong podría estar frente a una transformación importante dentro del Barcelona. El contención neerlandés está siendo considerado por Hansi Flick para desempeñarse como defensa central, una alternativa que permitiría al entrenador alemán aprovechar sus condiciones y encontrarle un nuevo espacio dentro de una plantilla sobrepoblada en el mediocampo.

De acuerdo con información publicada por el diario SPORT, Flick ha solicitado que de Jong realice ejercicios específicos como zaguero central durante los más recientes entrenamientos. La meta es evaluar su adaptación a una posición que no desconoce y que podría convertirse en una solución para su vuelta al campo.

🔍 Flick pide a De Jong que se entrene como central



🔜 Frenkie de Jong puede estar ante un cambio importante en su carrera en el Barçahttps://t.co/kPYAAgcRuI — Diario SPORT (@sport) October 12, 2026

Esta posibilidad responde principalmente a la competencia que existe en el centro del campo del Barcelona. El entrenador considera que dispone de suficientes alternativas con futbolistas como Pedri, Rodri, Gavi y Marc Bernal, quienes ofrecen distintas características para construir el funcionamiento colectivo y mantener el equilibrio del equipo.

En ese escenario, Flick pretende encontrar una fórmula que permita mantener a Frenkie dentro de sus planes sin comprometer la participación de otros elementos. El neerlandés se encuentra próximo a regresar después de superar una lesión, hecho que le llevará a competir desde cero.

FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

La posibilidad de utilizarlo como zaguero tampoco representa una novedad absoluta en su trayectoria profesional. En anteriores etapas, Ronald Koeman recurrió a esta variante tanto en el Barcelona como en la selección de Países Bajos, aprovechando su capacidad para conducir el balón y desde el fondo del campo.

Precisamente, una de las principales virtudes de De Jong es su facilidad para superar líneas de presión mdiante la conducción y el pase. Estas características podrían resultar especialmente útiles en una defensa que acostumbra participar constantemente en la salida del balón y que por ende, requiere tipos de buen pie.

Sin embargo, su posible reconversión también supondría determinados desafíos. Un cambio de posición tan radical abre la puerta a fallos que en el corto plazo le puedan jugar en contra al neerlandés dentro y fuera de la cancha.