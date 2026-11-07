El FC Barcelona, en la previa del duelo clave contra el Atlético de Madrid, recibió una gran noticia: la renovación de Raphinha hasta 2030 es una realidad. Ahora, ya más tranquilos con el futuro de su capitán asegurado, encararán el próximo partido con la mejor de las energías.

"Creo que es la mejor situación para el club y para Rapha. Estoy contento por su renovación, es importante para el futuro del club. Es nuestro capitán", dijo Hansi Flick en la rueda de prensa previa a la visita al Metropolitano.

Raphinha está siendo realmente importante para el Barça en esta temporada, acomodado más como centrodelantero posicional y no tanto como extremo por alguna de las bandas: lleva 19 goles en 13 partidos, con 15 de ellos en LaLiga posicionándse como el goleador del campeonato hasta el momento.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Quality Sport Images/GettyImages

Respecto al partido frente al Atlético, un rival que lo ha sabido complicar, Flick desdramatizó: “Está en el pasado. Para mí, no es relevante. Para mí, lo importante es lo que pase mañana. Sabemos que vamos a jugar contra un equipo fantástico y que tenemos que ganar para irnos al parón de selecciones en lo más alto de la tabla. Por eso, es importante demostrar nuestra fuerza y nuestra calidad mañana”.







Además, el alemán agregó: “Todos los partidos son muy importantes. En la Liga, hay tres o cuatro equipos excelentes que están muy apretados en la clasificación y, por supuesto, es muy importante ganar contra el Atlético. Vamos a darlo todo, pero queda mucho para el final de la temporada. Vamos con intención de ganar, pero sabemos que es un equipo fantástico, con un gran entrenador, y que va a ser duro”.



Por último, habló sobre Rodri: “Siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero yo creo que en este caso me he comunicado con el jugador y hemos gestionado todo. Si hablo con un jugador experimentado, le pregunto y estamos de acuerdo, creo que no se puede hacer nada más. Para mí es así. Obviamente, cuando ves el resultado, dices que quizás podrías haberlo hecho mejor. Pero ya es pasado”.