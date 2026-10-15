Harry Kane renueva su contrato con el Bayern Múnich

Luego de días en medio de rumores, ya es un hecho que el Bayern Múnich blinda a una de sus estrellas del plantel. Harry Kane tiene prácticamente cerrada su renovación contractual con el conjunto bávaro hasta el verano de 2029, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo sobre las condiciones económicas y deportivas.

Las negociaciones han avanzado de forma satisfactoria durante las últimas semanas y todos los aspectos importantes del nuevo vínculo están definidos. Tanto el salario del futbolista como las primas relacionadas con su rendimiento individual y colectivo han quedado establecidos, cerrando verbalmente las gestiones.

🚨❤️🤍 BREAKING: Bayern reach a verbal agreement in principle with Harry Kane over new long term deal until June 2029.



All set on salary, length and documents now in lawyers’ hands to check, approve then sign as soon as possible.



Harry says yes, as @MichaelBridge_ reports. 🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/LWavypLaww — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2026

De esta manera, únicamente restan los últimos procedimientos administrativos y la firma correspondiente para hacer oficial el movimiento. Se espera que el anuncio pueda producirse durante los próximos días, una vez que el jugador y los representantes del Bayern Múnich completen los trámites necesarios para formalizar un acuerdo considerado prioridad para los de Baviera.

La continuidad de Kane representa una noticia especialmente importante para el proyecto deportivo del Bayern. Desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur, el atacante inglés se ha consolidado como la principal referencia ofensiva del equipo.

Viking Stavanger - Bayern Munich | picture alliance/GettyImages

Su llegada a Alemania venía cargada de altas expectativas, sin embargo, Harry las ha superado todas. El rendimiento goleador del inglés le posiciona ya como uno de los mejores goleadores en la historia del Bayern, con el enorme valor deportivo que es significa.

Además de su extraordinaria producción goleadora, el capitán de Inglaterra se ha convertido en un referente dentro del vestuario. En un par de años, Harry se ha convrtido en uno de los capitanes del plantel, rol que estaba en manos de leyendas del tamaño de Manuel Neuer y Joshua Kimmich.

Para el futbolista, extender su compromiso también supone una muestra de confianza en el proycto deportivo del Bayern Múnich. Después de construir una trayectoria extraordinaria en Inglaterra, Kane encontró en Alemania un escenario ideal para continuar ampliando su legado, competir permanentemente por los principales campeonatos y fortalecer sus registros individuales.

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