Homenaje a Guillermo Ochoa por parte del América: cuándo es, dónde lo transmitirán y más
El próximo domingo 25 de octubre, en la cancha del estadio Banorte, las Águilas del América se enfrentarán a los Tuzos del Pachuca, para el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Apertura 2026.
Los azulcremas, que son actualmente los líderes de la tabla general, con 27 unidades, aprovecharán el compromiso para rendirle un homenaje a uno de las máximas leyendas en la historia del club. Se trata del seis veces mundialista, Guillermo Ochoa, que anunció ya su retiro de las canchas y disfrutará de un cálido momento junto a los aficionados que lo vieron nacer como futbolista profesional y que lo acompañaron hasta verlo convertirse en ídolo absoluto del club.
¿Cuándo es el homenaje a Guillermo Ochoa?
- Ciudad: Ciudad de México
- Estadio: Banorte
- Fecha: domingo 25 de octubre
- Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX
¿Dónde ver el homenaje a Guillermo Ochoa?
Para poder ver el duelo desde los Estados Unidos necesitarás contar con TUDN, ya sea por televisión, su página web o aplicación de streaming. A esta se suma ViX, la cual normalmente transmite los duelos del América.
Con respecto a México, la única alternativa es ViX.
Guillermo Ochoa y su despedida de ensueño con la selección mexicana de fútbol
El homaneja que vivirá Guillermo Ochoa el próximo domingo será sumamente especial, tomando en cuenta que lo hará junto a los hinchas del club de sus amores y en donde vivió tantas noche de alegría.
Sin embargo, ya en el Mundial 2026 Guillermo Ochoa vivió una despedida de ensueño con la selección mexicana de fútbol, gozando de algunos minutos que Javier Aguirre le concedió, regalándole, a los aficionados mexicanos, un momento inolvidable.
He disfrutado cada momento. Lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido estoGuillermo Ochoa.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.