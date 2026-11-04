Hugo Cuypers habla del presente deportivo que atraviesa Monterrey

El torneo no está siendo sencillo para los Rayados de Monterrey. Pese al arribo de refuerzos en todos los aspectos dentro y fuera de la cancha, el club no ha podido llegar a los niveles de rendimiento que se esperaba de ellos.

A falta de dos jornadas del torneo regular y fuera de la liguilla hoy mismo, Monterrey deberá tener un cierre de semestre perfecto. Siendo el caso, Hugo Cuypers ofreció declaraciones en la cuales afirmó que el vestidor está sano y que la carencia de resultados gira alrededor de la falta de tiempo en conjunto de todos en el plantel.

¿FALTA CONEXIÓN EN RAYADOS? 🤔



Cuypers descarta egoísmo y revela qué busca mejorarhttps://t.co/ADvFPD5jl6 pic.twitter.com/VlPX0X9qQK — MedioTiempo (@mediotiempo) November 3, 2026

No, para mí esa no es la verdad. Pueden creerme que el ambiente dentro del equipo es muy bueno, realmente muy bueno. Sí, algunas veces nos ha faltado dar el último pase para generar mejores oportunidades, pero estoy seguro de que no es una cuestión de egoísmo ni de ninguna otra cosa. Hugo Cuypers

Sobre su cuota de gol, misma que es más baja de lo que se esperaba del belga, Cuypers atribuyó tal rendimiento a la falta de sintonía entre las piezas de ataque.

Monterrey v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Es una cuestión de que ellos me conozcan más y yo también conozca mejor a mis compañeros. Por supuesto que necesito oportunidades para hacer goles, pero para mí no hay ningún problema con eso. Es algo que tenemos que ir mejorando con el tiempo. Hugo Cuypers

A manera de conclusión, Hugo afirmó que no busca ser el brillo de ser el goleador que gane los partidos, lo realmente importante es que el club consiga triunfos sin importar quién o quiénes marquen la diferencia final dentro de la cancha.

No me importa ser el jugador que marque la diferencia. Claro que quiero hacer goles porque es mi posición y porque el club tiene esa expectativa conmigo, pero para mí lo principal es que el equipo gane. Si puedo marcar diferencias con mis goles, con mi esfuerzo y con mi intensidad durante los partidos, mucho mejor. Hugo Cuypers

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