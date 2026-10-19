Huiqui después de la goleada a Juárez: "El campeón está de regreso"
Cruz Azul puso fin a su mala racha de cuatro juegos sin victoria tomando en cuenta todas las competiciones este fin de semana. Los de La Noria vencieron a Juárez por 5-0 en la cancha del Estadio Banorte.
Tras el cotejo, Joel Huiqui ofreció declaraciones mediante las cuales calificó el triunfo como uno valioso, sobre todo en lo anímico de cara al cierre de semestre, donde el equipo buscara defender su corona como mandamás de la Liga MX.
La disposición de los que no entraron, para mí eso es maravilloso, siempre estuvieron a disposición de lo que ocupa el plantel y eso te genera un ambiente muy positivo. Los equipos grandes se van armando desde su base. El campeón está de regreso y estamos listos para el partido del próximo miércoles.Joel Huiqui
Sobre la lluvia de modificaciones en su once estelar, incluyendo la suplencia del meta colombiano, Kevin Mier, Joel fue contundente:
Hoy los cambios que hicimos que dentro de la estructura funcionaron, no solamente por el mensaje pasado, sino porque ellos mismos habían hecho unas buenas semanas de trabajo, y yo consideré que era una oportunidad para ellos también. Hoy estamos contentos, muy emocionados, sobre todo porque la gente lo disfrutó y vino a apoyarnos hoy en el estadio.Joel Huiqui
Huiqui cerró destacando a Andrés Montaño, quien en las últimas semanas ha elevado su nivel de manera radical luego de meses complejo a causa del cúmulo de lesiones. Una vez que José Paradela retorne de su lesión, se valorará el rol del mexicano.
El siguiente reto para Cruz Azul será visitar a Pachuca con la meta de conseguir los tres puntos. De ser el caso, es muy posible que los de La Noria logren cerrar la jornada dentro de los cuatro primeros de la Liga MX, uno de los primeros objetivos del club campeón de México.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.