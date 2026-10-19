Huiqui después de la goleada a Juárez: "El campeón está de regreso"

Cruz Azul puso fin a su mala racha de cuatro juegos sin victoria tomando en cuenta todas las competiciones este fin de semana. Los de La Noria vencieron a Juárez por 5-0 en la cancha del Estadio Banorte.

Tras el cotejo, Joel Huiqui ofreció declaraciones mediante las cuales calificó el triunfo como uno valioso, sobre todo en lo anímico de cara al cierre de semestre, donde el equipo buscara defender su corona como mandamás de la Liga MX.

¡HUIQUI AVISA: EL CAMPEÓN ESTÁ DE REGRESO! 🚂🔥



Joel Huiqui destacó la goleada de Cruz Azul y reconoció el trabajo de todo su staff, los jugadores y la banca. Además, resaltó que los jóvenes están respondiendo y demostrando que pueden estar a la altura.



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La disposición de los que no entraron, para mí eso es maravilloso, siempre estuvieron a disposición de lo que ocupa el plantel y eso te genera un ambiente muy positivo. Los equipos grandes se van armando desde su base. El campeón está de regreso y estamos listos para el partido del próximo miércoles. Joel Huiqui

Sobre la lluvia de modificaciones en su once estelar, incluyendo la suplencia del meta colombiano, Kevin Mier, Joel fue contundente:

Hoy los cambios que hicimos que dentro de la estructura funcionaron, no solamente por el mensaje pasado, sino porque ellos mismos habían hecho unas buenas semanas de trabajo, y yo consideré que era una oportunidad para ellos también. Hoy estamos contentos, muy emocionados, sobre todo porque la gente lo disfrutó y vino a apoyarnos hoy en el estadio. Joel Huiqui

Cruz Azul v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Huiqui cerró destacando a Andrés Montaño, quien en las últimas semanas ha elevado su nivel de manera radical luego de meses complejo a causa del cúmulo de lesiones. Una vez que José Paradela retorne de su lesión, se valorará el rol del mexicano.

El siguiente reto para Cruz Azul será visitar a Pachuca con la meta de conseguir los tres puntos. De ser el caso, es muy posible que los de La Noria logren cerrar la jornada dentro de los cuatro primeros de la Liga MX, uno de los primeros objetivos del club campeón de México.