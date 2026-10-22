Huiqui sobre la titularidad en la portería de Cruz Azul: "la competencia sigue para Gudiño y Mier"

Luego de semanas de crisis de no poder ganar, Cruz Azul sigue con su crecimiento dentro del terreno de juego. El cuadro de la capital del país sumó tres puntos más este miércoles en su visita al Pachuca. Tras el cotejo, el técnico Joel Huiqui destacó el resultado, así como el el crecimiento en el fútbol que están desarrollando los celestes.

CONTENTO POR UNA NUEVA VICTORIA🤩🔵



"Ese justo el resultado. Impusimos condiciones"



❗️Joel Huiqui, D.T. de Cruz Azul pic.twitter.com/1jicyGfPOg — Claro Sports (@ClaroSports) October 22, 2026

La parte importante de la dinámica es la competencia interna. Más allá de que se ganaron los tres puntos, ganamos en jugadores. Los que ingresan lo hacen bien, los que van de inicio lo hacen bien y para mí es una gran problema. Ganamos una buena actitud en todos, una buena disposición. El equipo está cerca de ser el que queremos. El grupo sabe que hay una competencia fuerte para poder jugar. Joel Huiqui

Joel afirma que ante un rival de peso como el Pachuca, ganar bajo sufrimiento es natural y tiene un enorme valor para el ánimo del club.

Sufriendo un poco lo tres puntos, pero valen igual. Veíamos un partido complejo, un equipo bien trabajado, que no ha tenido los puntos que merecen y hoy lo demostró. Fue justo el resultado, el equipo trabajó desde el minuto imponer condiciones, ser mejor que el rival y por momentos lo logró. Joel Huiqui

Cruz Azul v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Para cerrar, Joel habló al respecto de la competencia interna que vive el equipo. Destacó la batalla por el puesto titular en la portería, misma que ahora mismo está ganando Andrés Gudiño sobre Kevin Mier.

Es el mismo caso que ‘Chiquete’, Gonzalo, Willer o Jeremy, es el caso de todos. Yo lo que yo considero es que jugara Andrés porque tiene la capacidad para hacerlo, como Kevin lo puede hacer sin problema. Lo hacen bastante bien, la competencia sigue para todos, quién decidamos que juegue, haga la mejor versión de él. Cada uno de nosotros tenemos bien claros los objetivos, pero cuando el propósito se comparte el objetivo es una visión del equipo. Joel Huiqui