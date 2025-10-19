Ignacio Rivero dio el triunfo al Cruz Azul contra América en el Clásico Joven y llega a 25 goles como celeste

Este sábado en el Olímpico Universitario, Cruz Azul remontó 2-1 al América en el Clásico Joven, gracias a los tantos uruguayos de Gabriel Fernández y el capitán Ignacio Rivero, pese a que el también charrúa Brian Rodríguez marcó primero, en la Jornada 13 de la Liga MX.

El gran héroe de la noche fue Nacho Rivero, que entró de cambio al minuto 63 por el argentino Lorenzo Faravelli y logró realizar un gran tanto para sellar la voltereta, pese a que La Máquina generó muchas dudas previo al cotejo tras revelarse que el técnico argentino Nicolás Larcamón decidió mandar a la banca al guardameta colombiano Kevin Mier para colocar a Andrés Gudiño, aparte también decidió que el cafetalero Willer Ditta tampoco iría de inicio.



Hasta ahora, el pivote charrúa ya suma 25 goles con la casaca de los cementeros, siendo el segundo con más anotaciones en el equipo tras la obtención de la novena, siendo superado solamente por Ángel Sepúlveda, que lleva 29 dianas, quedando atrás Uriel Antuna, que se quedó en 24, mientras el argentino Carlos Rotondi está vigente con sus 23 pirulos. Aunque en distintos medios se maneja que ya llegó a 27 anotaciones, pero la Liga lo tiene con 25.

A la vez, fue el tercer tanto que el capitán celeste le hace a los americanistas. El primero que les hizo ocurrió en el Apertura 2024, durante la semifinal de vuelta, que acabó con victoria para los emplumados por 3-4. Seis meses después, Rivero volvió a perforar las redes en la semifinal de Ida, con lo cual Cruz Azul derrotó, pero lamentablemente, los de Coapa avanzaron a la final por posición en la tabla tras el empate global 2-2 en la vuelta.

El surgido del Central Español de Uruguay vino a México para el Clausura 2018, luego de ser fichado por Xolos de Tijuana, donde tuvo un rendimiento óptimo, hasta que La Máquina decidió contratarlo para el Apertura 2020, volviéndose una pieza importante gracias a su plurifuncionalidad, levantando la Liga del 2021, así como el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX, sin olvidar la Copa Campeones de la CONCACAF 2025.