Jesús Orozco asume su responsabilidad de villano tras el duelo entre Pumas y Cruz Azul

Jesús Orozco Chiquete rompió el silencio después de convertirse en el principal señalado por el empate de Cruz Azul frente a Pumas. El defensor mexicano protagonizó una actuación desafortunada durante el encuentro del fin de semana, situación que provocó numerosas críticas por parte de la afición cementera.

El zaguero tuvo responsabilidad directa en el tercer gol del conjunto universitario, después de cometer un error que terminó facilitando la anotación rival. Además, desperdició una oportunidad importante para marcar el cuarto tanto de Cruz Azul, mismo que habría significado la victoria para los suyos.

Ante semejante escenario, Orozco Chiquete decidió pronunciarse públicamente mediante sus redes sociales. Lejos de justificarse por su rendimiento individual, el central admitió la obligación que representa defnder los colores de Cruz Azul y aceptó que los jugadores deben responder ante las críticas cuando los resultados no acompañan.

"Así como cuando ganamos y las cosas salen bien, también hay que dar la cara cuando el juego no es el mejor. Estamos en un club tan grande como Cruz Azul, donde la exigencia es siempre competir y pelear por ganar", expresó el defensor mexicano mediante su cuenta de X.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El mensaje del futbolista también incluyó un compromiso de mejoría para el cierre del torneo regular. "Las palabras deben respaldarse en la cancha. No queda más que asumir la responsabilidad, trabajar y demostrarlo en los próximos partidos", añadió Chiquete, consciente de que solamente mediante mejores actuaciones podrá recuperar la confianza de la grada.

Finalmente, el central reiteró su disposición para revertir el complicado momento deportivo que atraviesa el club. "Esto no se acaba aquí; toca hacer las cosas muy bien, con compromiso, entrega y responsabilidad", concluyó el mexicano, dejando claro que pretende responder dentro de la cancha y no a través de los dispositivos.

Sin embargo, el problema defensivo de Cruz Azul va mucho más allá de los errores individuales de Orozco Chiquete. Toda la última línea celeste necesita elevar su rendimiento. Son hoy mismo la tercer peor zaga de la Liga MX, algo poco común en un equipo que se puede presumir campeón en activo.

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