La joya juvenil del Manchester United, JJ Gabriel, ha sido objeto de deseo para varios clubes del fútbol europeo, siendo el FC Barcelona y el Real Madrid los equipos que han mostrado más interés en los últimos meses.

Sin embargo, una publicación realizada por el propio jugador habría revelado la decisión que tomó respecto a su futuro... ¿con el Real Madrid?

Una fotografía del futbolista en cuestión con la tapa del diario MARCA en la que se asegura que el fichaje del chico con el Real Madrid estaría a punto de cerrarse, acompañado de la pregunta: ¿puedo quedarme con esto?, habría fulminado las esperanzas de verlo defendiendo los colores del conjunto culé; activando la ilusión entre los hinchas del Real Madrid.

📰🔜 JJ Gabriel with Marca’s front page confirming the move to Real Madrid is close: “Can I keep this [newspaper] with me?”. pic.twitter.com/cerdxXsbE4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2026

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