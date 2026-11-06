JJ Gabriel y la publicación que revelaría una decisión tomada respecto a su futuro... ¿con el Real Madrid?
La joya juvenil del Manchester United, JJ Gabriel, ha sido objeto de deseo para varios clubes del fútbol europeo, siendo el FC Barcelona y el Real Madrid los equipos que han mostrado más interés en los últimos meses.
Sin embargo, una publicación realizada por el propio jugador habría revelado la decisión que tomó respecto a su futuro... ¿con el Real Madrid?
Una fotografía del futbolista en cuestión con la tapa del diario MARCA en la que se asegura que el fichaje del chico con el Real Madrid estaría a punto de cerrarse, acompañado de la pregunta: ¿puedo quedarme con esto?, habría fulminado las esperanzas de verlo defendiendo los colores del conjunto culé; activando la ilusión entre los hinchas del Real Madrid.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94