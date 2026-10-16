Joan Gaspart se arrepiente de sus críticas a Messi, pero ratifica su postura

Joan Gaspart volvió a referirse a Lionel Messi después de la polémica que generaron sus declaraciones sobre la falta de una despedida del argentino ante los aficionados del FC Barcelona.

El expresidente azulgrana admitió que se excedió en el tono de sus críticas, pero descartó pedirle disculpas al futbolista, a quien considera una figura fundamental en la historia de la institución. "Se puede querer a Messi tanto como yo, pero no se puede querer a Messi más que yo", sostuvo, reafirmando su admiración por el delantero.

🎙️ Do you regret the words you said about Messi?



🚨🗣️ Joan Gaspart (Former FC Barcelona President):



"Yes, I admit that later I read my words and listened to them again and said to myself: 'You shouldn't have said that in this way.' I love Messi so much, but it's like the… pic.twitter.com/J797TX7iFS — FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn_live) October 16, 2026

Gaspart reconoció que se excedió con Messi

Durante su participación en el pódcast ¡Sólo para Culés!, el exdirigente repasó sus declaraciones y reconoció que, después de volver a escucharlas, entendió que podría haber expresado su postura de otra manera.

"Me pasé, me pasé", admitió Gaspart, quien también recordó el vínculo que mantiene con el campeón del mundo. Según explicó, el mensaje privado que le envió a Messi estuvo motivado por el cariño que siente hacia él, aunque consideró que no era necesario insistir tanto en su postura.

"Te queremos mucho, pero el Barcelona es más que tú", fue la idea que, según relató, quiso transmitirle al delantero. Para el exmandatario, ese mensaje habría sido suficiente sin necesidad de prolongar sus cuestionamientos.

La comparación con sus propios hijos

Consultado sobre la posibilidad de disculparse, Gaspart recurrió a una comparación familiar para justificar su decisión. "Yo nunca les he pedido perdón a mis hijos cuando les he recriminado algo que pensaba que era lo mejor para ellos", afirmó.

Barcelona v Eibar - La Liga | David Ramos/GettyImages

Aunque reconoció que podría haber frenado antes sus declaraciones, el expresidente no retiró el fondo de su mensaje. Su postura sigue siendo que ningún futbolista, por importante que sea, está por encima del Barcelona.

Esta vez, el exdirigente moderó sus formas, pero mantuvo intacta su exigencia: considera que Messi todavía tiene pendiente una despedida ante la afición azulgrana.

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