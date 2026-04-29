João Pedro gana terreno como alternativa a Julián Álvarez en los planes del FC Barcelona

El FC Barcelona tiene como prioridad reforzar el ataque del equipo en la planficiación de la próxima temporada. Si bien Julián Álvarez es el gran anhelo de la dirigencia, su alto costo y la competencia europea obligan a explorar otras alternativas; en ese escenario, João Pedro surge como una variante atractiva por su versatilidad y proyección.

El brasileño, actualmente en en la Premier League con el Chelsea, reúne varias de las condiciones que busca el la dirección deportiva del conjunto azulgrana: capacidad de asociació, movilidad y una mentalidad colectiva que encaje en el vestuario.

🚨 João Pedro has emerged as a potential ALTERNATIVE target to Julián Álvarez for Barcelona. 🇧🇷



Atletico Madrid are expected to demand over £100M for the Argentine, which would be too expensive for Barça.



(Source: @La_SER) pic.twitter.com/9GHPxEj5sH — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 28, 2026

Un perfil ideal para el sistema de Flick

El equipo dirigido por Hansi Flick necesita de un delantero que, además de garantizar goles, se integre en un esquema dinámico junto a figuras como Lamine Yamal y Raphinha. En esa línea, João Pedro puede moverse por todo el frente ofensivo, presionar alto y generar espacios de reacción. En lo que va de la temporada inglesa, acumula 19 goles y 4 asistencias, números similares a los de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

Sin embargo, el obstáculo principal para el Barcelona es económico. El Chelse desembolsó cerca de 65 millones de euros por el fichaje del brasileño, una cifra que complica cualquier negociación para la dirigencia culé debido a la incertidumbre financiera en el mercado.

Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi Final | Robin Jones/GettyImages

Por otro lado, el contrato de João Pedro a largo plazo y la posibilidad de que su valor aumente en un año con competencias internacionales importantes juegan a favor del conjunto inglés, que no tiene urgencia por vender.

De igual manera, la elección del próximo '9' será determinante para el futuro inmediato del proyecto deportivo del blaugrana. Con Robert Lewandowski en el tramo final de su ciclo, la incorporación de Julián Álvarez condicionada y dudas en torno a otras opciones ofensivas, la dirigencia sabe que no tiene mucho margen de error para decidir la conducción de su ofensiva; encontrar soluciones creativas puede ser la clave para que el Barcelona vuelva a posicionarse como candidato en Europa.

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