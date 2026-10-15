Jornada de terror para los mexicanos en la Champions League

La UEFA Champions League 2026-2027 dejó una jornada muy dura para el fútbol mexicano. Los tres representantes nacionales tuvieron una participación prácticamente inexistente con sus respectivos clubes. Santiago Giménez, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas quedaron relegados a papeles secundarios, incluso, olvidados.

El único jugador que consiguió pisar el terreno de juego fue Santiago Giménez. El delantero mexicano apenas disputó once minutos durante la derrota del Porto en su visita al Real Betis. Su entrada al campo se dio solamente por la situación de emergencia que vivía el cuadro luso.

Duele la poca actividad de mexicanos en la UEFA Champions League 26/27 a diferencia de otros años:



- Obed Vargas 🇲🇽 no entró en la convocatoria final del Atlético de Madrid ante el Manchester United

- Álvaro Fidalgo 🇲🇽 se quedó en el banquillo ante el Porto

- Santiago Giménez… pic.twitter.com/A22xoQJulA — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 15, 2026

La situación tampoco resultó favorable para Álvaro Fidalgo, quien permaneció durante todo el encuentro en el banquillo de suplentes. El mediocentrodel Real Betis no recibió oportunidades para ingresar al terreno de juego, un rol que cada vez se vuelve más común en su estancia con el cuadro de la ciudad de Sevilla.

Por su parte, Obed Vargas protagonizó el panorama más complicado entre los tres representantes mexicanos. El joven nacional ni siquiera fue llamado por Diego Pablo Simeone dentro de la lista de considerados para el encuentro.

Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | DeFodi Images/GettyImages

De esta manera, los tres futbolistas mexicanos acumularon apenas once minutos de actividad durante la jornada de Champions League. Una cifra que si bien es preocupante, refleja la poca valía que tiene hoy mismo el jugador mexicano dentro del mejor fútbol del planeta.

El panorama también invita a reflexionar sobre la representación mexicana en el máximo torneo de clubes del continente. A diferencia de temporadas anteriores, cuando existía una presencia más numerosa de futbolistas nacionales, actualmnte las alternativas son considerablemente reducidas y tampoco existe garantía de participación constante para quienes integran las plantillas clasificadas.

El fútbol mexicano tiene que crecer con un real sentido de urgencia. Tanto en su capacidad de exportación talento, como en la consolidación del mismo ya en los grandes niveles de exigencia.