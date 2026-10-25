José Mourinho arremete contra el VAR en el triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona en El Clásico de España

El Real Madrid venció 2-1 al FC Barcelona en la jornada número 10 por LaLiga de España, cortando con una racha negativa de tres años sin ganar en el ahora llamado Spotify Camp Nou. Kylian Mbappé marcó doblete y se perfila como el favorito para ganar el balón de oro. Sobran los motivos para que todo sea sonrisas dentro de la escuadra merengue, pero José Mourinho, fiel a su estilo, opina diferente.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el estratega portugués habló frente a los medios sobre un tema recurrente en los últimos meses: el arbitraje. Califició el trabajo del silbante como ''genial'', pero, al mismo tiempo, arremetió contra el VAR. Esto fue lo que dijo:

El árbitro fue genial, pero el VAR estaba dormido en el minuto 60.



Hubo una roja por la falta de Cancelo sobre Diomande. José Mourinho.

🚨 José Mourinho: “The ref was great but the VAR was sleeping on minute 60”.



“There was a CLEAR red card for Cancelo’s foul on Diomande”. ⚠️ pic.twitter.com/5lw9jYqy6q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2026

Aún así, las palabras de José Mourinho no manchan el gran trabajo táctico que hizo para competirle de tú a tú a un FC Barcelona que llegaba con paso perfecto a este compromiso, no solo como el favorito para quedarse con los tres puntos, sino incluso para propinar una goleada histórica.

Eso era lo que se comentaba, pero el experimentado director técnico portugués demostró que a veces la pelota gira diferente, que siendo 11 vs 11 en un duelo tan importante como lo es El Clásico español, las estadísticas pasan a segundo término y cualquier cosa puede suceder.

Kylian Mbappé: el principal candidato para ganar el Balón de Oro 2026

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

El Clásico de España que acabamos de vivir traía consigo una historia paralela, una disputa invididual entre las principales figuras del FC Barcelona y del Real Madrid. Y es que tanto Kylian Mbappé como Lamine Yamal aparecen entre los principales candidatos para ganar el Balón de Oro 2026, cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre.

Una actuación sobresaliente podría inclinar la balanza en favor de uno u otro jugador previo a que se dé a conocer la decisión final. O al menos eso era lo que se comentaba en distintas mesas de debate. Y de ser así, entonces todo quedaría servido para que sea el futbolista francés quien logre quedarse con el premio.

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