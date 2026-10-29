¿Juega Gilberto Mora el América vs Xolos de Tijuana?
El Club América y los Xolos de Tijuana se enfrentarán la noche del miércoles 28 de octubre, para el partido pendiente por la jornada número siete del Apertura 2026. Las Águilas llegan como líderes absolutos de la competencia, con 27 unidades, mientras que el xolaje es octavo, con 20 puntos.
Sabedores de que un triunfo esta noche los acercaría considerablemente a la liguilla, los dirigidos por Sebastián: el 'Loco' Abreu buscan recuperar a su principal estrella, Gilberto Mora, quien tiene más de un mes sin jugar un partido oficial.
¿Juega Gilberto Mora el América vs Xolos de Tijuana?
La joya mexicana, Gilberto Mora, no forma parte del 11 títular que ha enviado Sebastián Abreu para el duelo de esta noche, ante las Águilas del América, pero será opción para entrar como relevo, ya que estará en el banco de suplentes.
¿Por qué no ha jugado Gilberto Mora?
La lesión que aqueja a la joven estrella del fútbol mexicano, es una pubalgia y una inflamación en el tobillo derecho, ambas lesiones debido al desgaste físico que ha tenido el seleccionado mexicano a su aún corta trayectoria como futbolista profesional.
Las transmisiones en vivo por TV y streaming del América vs Tijuana
Este compromiso se celebrará en la Ciudad de México en casa del Ave y los derechos de transmisión para ver los juegos de local a través de la señal de televisión y streaming los posee una señal en México; mientras que dos señales en Estados Unidos. Evidentemente Televisa y Univision.
Una vez dejando claro la información más importante, les dejamos los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá ver el juego.
- Estados Unidos: TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX
- México: Canal 5 y ViX México
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.