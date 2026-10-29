El Club América y los Xolos de Tijuana se enfrentarán la noche del miércoles 28 de octubre, para el partido pendiente por la jornada número siete del Apertura 2026. Las Águilas llegan como líderes absolutos de la competencia, con 27 unidades, mientras que el xolaje es octavo, con 20 puntos.

Sabedores de que un triunfo esta noche los acercaría considerablemente a la liguilla, los dirigidos por Sebastián: el 'Loco' Abreu buscan recuperar a su principal estrella, Gilberto Mora, quien tiene más de un mes sin jugar un partido oficial.

¿Juega Gilberto Mora el América vs Xolos de Tijuana?

La joya mexicana, Gilberto Mora, no forma parte del 11 títular que ha enviado Sebastián Abreu para el duelo de esta noche, ante las Águilas del América, pero será opción para entrar como relevo, ya que estará en el banco de suplentes.

🇲🇽💎 ¡GILBERTO MORA, LISTO PARA REAPARECER!



La joya mexicana estará entre los suplentes esta noche frente al América. 🔥⚽ El joven talento podría sumar minutos en un duelo de alto voltaje ante las Águilas. 🦅



👀 ¿TENDRÁ OPORTUNIDAD DE BRILLAR? pic.twitter.com/EQSxlMsSiN — Claro Sports (@ClaroSports) October 29, 2026

¿Por qué no ha jugado Gilberto Mora?

La lesión que aqueja a la joven estrella del fútbol mexicano, es una pubalgia y una inflamación en el tobillo derecho, ambas lesiones debido al desgaste físico que ha tenido el seleccionado mexicano a su aún corta trayectoria como futbolista profesional.

San Diego FC v Club Tijuana | The San Diego Union-Tribune/GettyImages

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del América vs Tijuana

Este compromiso se celebrará en la Ciudad de México en casa del Ave y los derechos de transmisión para ver los juegos de local a través de la señal de televisión y streaming los posee una señal en México; mientras que dos señales en Estados Unidos. Evidentemente Televisa y Univision.

Una vez dejando claro la información más importante, les dejamos los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá ver el juego.

Estados Unidos: TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX

TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México: Canal 5 y ViX México

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27