Raphinha está de regreso en el Barcelona. Después de estar dos semanas fuera de las canchas por una lesión muscular, el delantero recibió el visto bueno del cuerpo médico y volvió a entrenarse a la par de sus compañeros. Este sábado, los dirigidos por Hansi Flick visitan al Real Betis en La Cartuja por la fecha 9 de LaLiga y, tan solo unos días después, enfrentarán al PSG y al Real Madrid. La disponibilidad del goleador llega en el momento justo.

El atacante sufrió un edema en el muslo derecho durante la ventana internacional con la selección de Brasil, en una zona que ya le había causado problemas anteriormente. Si bien los estudios descartaron una rotura muscular, el cuerpo técnico decidió actuar con prudencia para evitar una recaída. Su ausencia se limitó a los compromisos contra el Getafe y el Galatasaray.

La reincorporación del brasileño le facilita la tarea a Flick en el ataque, sobre todo por su extraordinario comienzo de temporada. Raphinha lleva 14 goles en ocho partidos y es una de las figuras del equipo, tanto por su contribución ofensiva como por su participación en la presión sobre los rivales.

¿Raphinha juega hoy contra el Betis?

El delantero está disponible, pero no se espera que forme parte de la alineación titular. El DT confirmó su presencia en la convocatoria después de que completara los entrenamientos del jueves y viernes junto al resto del plantel. "Si le preguntas, él estará listo para salir de inicio, pero yo tengo que llevarlo paso a paso. Ayer estuvo entrenando con el grupo, lo hizo bien, pero todavía nos quedan muchos partidos que disputar durante los siguientes días o semanas, así que habrá que gestionarlo", explicó Flick en la conferencia de prensa previa al encuentro.

La intención del técnico es concederle unos 15/20 minutos ante los dirigidos por Manuel Pellegrini, siempre que el desarrollo del partido y la evolución del futbolista lo permitan. De esta manera, recuperar minutos de competencia sin apurar su regreso.

El objetivo del Barça es que Raphinha pueda estar al 100% para ser titular el martes contra el PSG, por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Cinco días después, llegará el Clásico contra el Merengue, programado para el 25 de octubre en el Camp Nou.