¿Jugarán el FC Barcelona y el Atlético de Madrid sus partidos Champions tras el fallecimiento de Jesús de Miguel?

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, conmocionó al fútbol español y llevó a la Real Federación Española de Fútbol a suspender los partidos de las competencias nacionales previstos para este martes 3 de noviembre.

Sin embargo, la medida no alcanza a los torneos continentales, por lo que la actividad de la UEFA Champions League 2026/27 continuará según lo establecido. En este contexto, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid disputarán sus respectivos compromisos europeos sin modificaciones en la programación.

🖤 The European football community is mourning the loss of @CDTOficial forward Jesús de Miguel Alameda.



We extend our deepest condolences to his family, friends and teammates during this incredibly difficult time.



A moment of silence will be observed at all UEFA matches this… pic.twitter.com/bUKSuEQYx7 — UEFA (@UEFA) November 3, 2026

La RFEF suspendió los partidos de Copa del Rey

La medida anunciada por la federación española contempla la suspensión de los compromisos correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y la Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente.

Además, la RFEF confirmó que también quedó suspendida la presentación oficial en Almendralejo del partido de la Selección española sub-21 frente a Japón. La institución comunicó que informará próximamente sobre la nueva planificación de sus competencias y los horarios definitivos de los encuentros que no podrán disputarse en la fecha original.

La decisión busca acompañar el dolor de los familiares, amigos y compañeros de Jesús de Miguel, además de expresar la solidaridad del fútbol español con el CD Tenerife y sus aficionados.

El Barcelona y el Atlético mantienen sus compromisos europeos

A diferencia de las competencias nacionales, la Champions League mantendrá su programación habitual este martes. De esta manera, el Barcelona recibirá al Aston Villa en el Spotify Camp Nou, mientras que el Atlético de Madrid tendrá un compromiso exigente frente al Bayern Múnich en el Metropolitano.

La continuidad de ambos partidos responde a que la que la decisión de la federación española no alcanza a los torneos organizados por la UEFA. Por ese motivo, los dos equipos podrán cumplir con sus compromisos europeos sin cambios en el calendario.

Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Paul Harding/GettyImages

La UEFA prepara un homenaje en sus competiciones

Aún así, aunque los partidos no serán aplazados, la UEFA dispuso que los encuentros europeos de esta semana comiencen con un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel. La iniciativa no estará limitada a la Champions League, sino que también alcanzará a los compromisos correspondientes a la Europa League y la Conference League.

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