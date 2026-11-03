Julián Quiñones escribe su nombre con letras de oro en la historia del fútbol mexicano

Julián Quiñones continúa haciendo historia y acaba de establecer una nueva marca para el fútbol mexicano. El delantero alcanzó los 40 goles durante el año natural 2026, una cifra impresionante que lo coloca por encima de cualquier otro futbolista nacional durante el presente siglo, restando aún dos meses de actividad.

El atacante mexicano consiguió este registro gracias a un doblete con el Al-Qadsiah en la Champions de Asia, competición donde continúa demostrando su enorme capacidad goleadora. Sus dos anotaciones le permitieron alcanzar una cifra histórica y confirmar el extraordinario momnto deportivo que atraviesa desde su llegada al fútbol de Arabia Saudita.

JULIAN QUIÑONES 🔥



¡Nuevo récord del Siglo XXI!



🔝🇲🇽 Más goles de un futbolista

mexicano en año natural (ENE-DIC):



40 ⚽️ @julian_quiones3 2026🔺



39 ⚽️ Santi Giménez 2023

38⚽️ Carlos Vela en 2019

36⚽️ Raúl Jiménez en 2019

28⚽️ Chicharito 2015



*Tras la era Hugo Sánchez… pic.twitter.com/Uqb1cYzjRv — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) November 2, 2026

Con sus 40 anotaciones, Quiñones superó los 39 goles que Santiago Giménez consiguió durante 2023, cuando militaba en el Feyenoord. Aquella cifra había permanecido como el mejor registro de un futbolista mexicano en un año natural durante el siglo en curso, tomando como referencia la etapa posterior a Hugo Sánchez.

La dimensión de su hazaña también queda reflejada al revisar otros registros históricos. Carlos Vela consiguió 38 anotaciones durante 2019, mientras que Raúl Jiménez alcanzó 36 ese mismo año. Javier Hernández, conocido como 'Chicharito', completó 28 tantos en 2015, cifras que ahora quedan por debajo de lo conseguido por Quiñones.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Sin embargo, el delantero todavía tiene un objetivo mucho más ambicioso por delante. Se trata de los 43 goles que Hugo Sánchez consiguió durante 1989, cuando defendía los colores del Real Madrid y atravesaba la estirpe más elevada de su carrera. Aquella temporada representó uno de los momentos más brillantes del histórico atacante mexicano.

La posibilidad de superar semejante registro resulta especialmente atractiva considerando que todavía quedan prácticamente dos meses para concluir el calendario, tiempo en el que Julián podría disputar hasta 12 partidos entre club y selección.

Más allá de las comparaciones, lo conseguido por Julián Quiñones representa un acontecimiento histórico para el fútbol mexicano. Su rendimiento en Arabia Saudita ha superado las expectativas y ahora tiene la oportunidad de establecer una marca todavía más importante. El objetivo está definido: alcanzar los 44 goles antes de finalizar 2026.