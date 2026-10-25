Kylian Mbappé y el Balón de Oro: cuántos ganó, nominaciones y todos sus resultados

La historia de Kylian Mbappé con el Balón de Oro es también un recorrido por las distintas etapas de su carrera. Desde su irrupción en el Mónaco y su consagración con Francia en el Mundial de Rusia 2018 con 19 años, pasando por su era en el PSG hasta su llegada al Real Madrid, el delantero construyó un palmarés goleador sin precedentes para su edad.

Sin embargo, el galardón que reconoce a los futbolistas más destacados del fútbol mundial sigue siendo su gran deuda pendiente: nunca lo ganó y su mejor resultado al día de hoy es un tercer puesto.

Las nueve nominaciones de Kylian Mbappé al Balón de Oro

El francés apareció por primera vez entre los candidatos en 2017, con apenas 18 años, cuando terminó séptimo con 48 puntos. Aquel año había sido figura del Mónaco campeón de la Ligue 1 y semifinalista de la Champions League, antes de cerrar su traspaso al PSG.

En 2018 dio el gran salto: fue campeón del mundo con Francia en Rusia, marcó cuatro goles y fue elegido Mejor Jugador Joven del torneo. Terminó cuarto en la votación con 347 puntos y se quedó con el Trofeo Kopa, aunque su compatriota Antoine Griezmann le arrebató el último lugar del podio en la edición que ganó Luka Modric.

67th Ballon D'Or Ceremony At Theatre Du Chatelet In Paris | Pascal Le Segretain/GettyImages

Durante sus años en París, Kylian se mantuvo siempre entre los diez primeros: sexto en 2019, noveno en 2021 y sexto en 2022. La falta de éxitos del equipo en la Champions League le jugó en contra y la edición de 2020 directamente no se disputó por la pandemia.

El hat-trick en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Argentina, que le valió la Bota de Oro del torneo, lo llevó a su mejor resultado: tercer puesto en 2023 con 270 puntos, detrás de Lionel Messi y Erling Haaland. Fue su primer y único podio hasta hoy.

Ya como jugador del Real Madrid, terminó sexto en 2024, con 420 puntos, en la edición que ganó Rodri. En 2025, pese a ganar la Bota de Oro europea con 31 goles en LaLiga, fue séptimo con 378 puntos y apenas un voto al primer lugar, en el año de la consagración de su compatriota y compañero de selección, Ousmane Dembélé.

El palmarés de Mbappé en el Balón de Oro

Dato Registro Balones de Oro ganados 0 Mejor resultado 3° puesto (2023) Podios 1 (2023) Primera Nominación 2017 Nominaciones hasta 2026 9 (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026) Veces en el top 10 8 de 8 ediciones disputadas Trofeo Kopa (mejor jugador joven) 1 (2018) Mayor puntaje 420 puntos en 2024

Todos sus resultados, año por año

Año Club Puesto Puntos Ganador 2025 Real Madrid 7° 378 Ousmane Dembélé 2024 PSG / Real Madrid 6° 420 Rodri 2023 PSG 3° 270 Lionel Messi 2022 PSG 6° 85 Karim Benzema 2021 PSG 9° 58 Lionel Messi 2019 PSG 6° 89 Lionel Messi 2018 PSG 4° 347 Luka Modric 2017 Mónaco / PSG 7° 48 Cristiano Ronaldo

La sombra de Messi y sus votaciones históricas

Durante buena parte de su carrera, Mbappé tuvo que convivir con la figura de Lionel Messi, máximo ganador con 8 Balones de Oro. El argentino se impuso en 2019, 2021 y 2023, tres de las ediciones en las que el francés estuvo entre los candidatos. Ambos fueron compañeros en el PSG entre 2021 y 2023.

El duelo más recordado tuvo lugar en la final de Qatar 2022. Mbappé marcó un hat-trick y ganó la Bota de Oro, pero Argentina se quedó con la Copa y Messi con el premio de France Football al año siguiente. En aquella votación de 2023, el francés sumó 270 puntos, 192 menos que el rosarino.

En el Mundial 2026, la historia se dio vuelta en el plano individual: Mbappé marcó diez goles, ganó otra vez la Bota de Oro y, con un doblete ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, llegó a 22 goles en Copas del Mundo para superar los 21 de Messi como máximo goleador histórico del torneo. Lo hizo en apenas 22 partidos.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

De su primera nominación a un año de récords

Tras quedar séptimo en 2025, este año Mbappé vuelve a la carrera por el premio con su novena nominación y la posibilidad de conquistar la distinción por primera vez. Llegó a la lista de 30 candidatos como máximo goleador de LaLiga (25 goles) y de la Champions League (15), aunque el Real Madrid no ganó títulos en la temporada y Francia cayó ante España en las semifinales del Mundial.

El propio delantero admitió tener la sensación de que quizás este sea su año. A pocos días de la gala prevista para el lunes 26 de octubre en Londres, el francés tiene la gran oportunidad de saldar su deuda pendiente.