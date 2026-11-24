El ciclo de Mauricio Pochettino en el Manchester United comenzó de la peor manera. En su primera presentación como entrenador de los Red Devils, el equipo sufrió una contundente derrota por 4-0 frente al Liverpool en Anfield, en un encuentro que quedó condicionado desde los primeros minutos por la expulsión de Leny Yoro, a los ocho minutos de juego.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El resultado profundizó la crisis deportiva de un equipo que no consigue encontrar regularidad y que atraviesa uno de los peores comienzos de temporada de su historia en la Premier League.

Después de 11 jornadas, el conjunto de Manchester acumula apenas ocho puntos y ocupa el puesto 19 de la clasificación, solamente uno por encima del último, el Crystal Palace.

🚨 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟: Manchester United completa 9 partidos seguidos sin ganar en la Premier League POR PRIMERA VEZ en toda la historia del club desde la creación del nuevo formato (5 Empates + 4 Derrotas). pic.twitter.com/3nTcdta39N — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 22, 2026

La situación es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que el equipo tampoco había conseguido levantar su rendimiento durante la etapa de Michael Carrick, quien apenas pudo conseguir una victoria en la liga antes de la llegada del técnico argentino.

La contundente confesión de Pochettino

Lejos de esquivar la realidad, Pochettino reconoció que la lucha por evitar el descenso es una posibilidad concreta para el Manchester United. Tras la goleada sufrida ante Liverpool, el entrenador fue consultado sobre la situación del equipo y respondió con sinceridad: "¿La lucha por el descenso? Esa es nuestra realidad, ¿no? Estamos ahí. Necesitamos ganar partidos".

Sus declaraciones reflejan la dimensión del problema que enfrenta el conjunto inglés. Con apenas ocho unidades, los Red Devils necesitan comenzar a sumar de manera urgente para salir de los últimos puestos y evitar que la presión aumente con el correr de las jornadas.

Así está la lucha por evitar el descenso

Posición Equipo Puntos 15° Fulham 11 16° Ipswich Town 11 17° Nottingham Forest 9 18° Sunderland 9 19° Manchester United 8 20° Crystal Palace 7

El mensaje del entrenador después de la goleada

En su análisis posterior al encuentro, Pochettino tampoco ocultó su frustración por el resultado y reconoció el impacto que tuvo la derrota en el vestuario.

"Es muy doloroso, estoy muy decepcionado. Ahora podemos hablar y explicar todo, pero el daño ya está hecho. Los jugadores están sintiendo el dolor de esta situación. Les dije que necesitan mantener la calma", expresó en diálogo con Sky Sports.

Además, el argentino pidió mayor concentración y autocrítica para corregir los errores que vienen condicionando al equipo. Si bien consideró que hubo situaciones del partido con las que no estuvo conforme, insistió en la necesidad de mejorar las decisiones dentro del campo y elevar el nivel colectivo.

Una defensa que preocupa a toda Europa

Uno de los principales problemas del Manchester United está en su rendimiento defensivo. Con 34 goles recibidos en lo que va de la temporada, el equipo presenta la peor cifra entre los clubes de las cinco grandes ligas europeas, un registro que evidencia las dificultades para mantener el orden y la solidez en el fondo.

El Manchester United sufrió una contundente derrota por 4-0 ante el Liverpool en Anfield | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

La expulsión de Yoro ante el Liverpool volvió a exponer las fragilidades de una última línea que tampoco había conseguido transmitir seguridad en los encuentros anteriores. Mientras la dirigencia analiza posibles refuerzos para el mercado de invierno, futbolistas como Harry Maguire deberán asumir un papel fundamental para intentar corregir los problemas.

El próximo desafío será por Champions League

El Manchester United tendrá poco tiempo para asimilar el golpe, ya que su próximo compromiso será frente al Sporting de Lisboa, el miércoles, por la UEFA Champions League. El encuentro representará una nueva oportunidad para que Pochettino consiga su primera victoria y comience a cambiar la imagen de un equipo que necesita recuperar confianza.

Más allá del escenario europeo, la prioridad pasa por encontrar soluciones que permitan trasladar una mejor versión a la Premier League. Con la permanencia como una preocupación cada vez más concreta, el entrenador argentino deberá reaccionar rápidamente para evitar que la crisis deportiva se transforme en una amenaza todavía mayor.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE