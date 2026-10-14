La dura crítica de un exjugador del Real Madrid a Vinícius Jr. y a Mourinho

Sin pelos en la lengua. Antonio Cassano, exjugador del Real Madrid y de la Roma, concedió una entrevista al diario AS en la previa del enfrentamiento entre estos dos equipos por la segunda jornada de la Champions League.

El italiano, que vistió la camiseta blanca entre 2006 y 2007, cuestionó la decisión de Florentino Pérez de contratar a José Mourinho y aseguró que su propuesta futbolística quedó anticuada. Además, defendió a Rodrygo por encima de Vinícius Jr. y señaló al Barcelona de Hansi Flick como el ejemplo que debería seguir el Merengue.

"La Roma tiene un entrenador fantástico y el Madrid no porque a Mourinho no le gusta jugar al fútbol, únicamente le gusta hablar. Es increíble que el Real Madrid, el equipo más fuerte de la historia, haya fichado a Mourinho. No entiendo cómo Florentino ha apostado por él", dijo Cassano en diálogo con AS.

Aunque reconoció que Mou conquistó una cantidad enorme de títulos, aseguró que los resultados no son suficientes para valorar el trabajo de un DT. "Mourinho no puede entrenar más. Ha tenido mucha suerte porque ninguno de sus equipos jugó bien. Su propuesta de fútbol caducó hace diez años. Su carrera no ha dejado ningún legado, únicamente peleas con todo el mundo", afirmó.

Jose Mourinho, Real Madrid | SOPA Images/GettyImages

Incluso sostuvo que, si Gian Piero Gasperini dirigiera al Merengue y el portugués estuviera al frente de la Roma, el club español podría imponerse por 10-0. De todas formas, consideró que los merengues tienen un 80% de probabilidades de ganar el partido por la calidad de sus futbolistas.

Cassano, además, cuestionó la dependencia del equipo de las intervenciones individuales de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vini. En contrapartida, destacó el trabajo de Flick en el Barça y su propuesta ofensiva, con todos los futbolistas involucrados en el ataque.

En cuanto a Vinicius, el exjugador no tuvo palabras de aprecio. "Vinicius es únicamente un buen jugador. Rodrygo me parece mucho mejor. No sé por qué se habla de Vinicius mucho más que de su compañero", manifestó. "Si Vinicius no está bien, no tiene alternativas y no posee una gran calidad de cara a puerta. Mete goles, no es un crack. Creo que Rodrygo, si está bien, debe ser titular por delante de él. Me gusta mucho más y estoy deseando que vuelva", concluyó.

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