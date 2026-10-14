La dura sanción de LaLiga a Vinicius Jr por lo que se perderá El Clásico

Llegó la sanción para Vinicius Jr después de que saliera expulsado ante el Villarreal por un jalón de cabello que dio al contrario.

LaLiga llegó a la conclusión de que el hecho que se dio entre el brasileño y Saliba fue grave, por lo que su castigo será de cuatro partidos en el fútbol español. Dentro de esos cuatro encuentros, está el enfrentamiento ante el Barcelona, clave en las aspiraciones merengues.

Por el momento el Real Madrid no ha comunicado ni anunciado algún tipo de apelación en ninguno de sus canales oficiales.

¿Por qué cuatro partidos?

El Comité disciplinario, según el artículo 130.2 del código de la RFEF dice que son dos partidos al manejarse de manera violenta durante el juego.

Los otros dos partidos son gracias al artículo 127, referido a las protestas al árbitro. Se le aplica el grado mínimo y en la suma, da la fuerte suspensión.

Los encuentros que se perderá Vini

El número siete del club dirigido por Mourinho comenzará su reprenda disciplinaria el domingo 18 de octubre, ante el Sevilla. Posteriormente, tenía que enfrentar El Clásico ante el Barça. Y finalmente, los siguientes dos partidos que se perdería serían ante el Racing Santader y Valencia.

¿Quién sustituirá a la estrella del Real Madrid?

El sustituto natural para la suspensión de Vinicius parece ser Yan Diomande, quien viviría su primer Clásico ante el Barcelona con la camiseta de la Casa Blanca. Jude Bellingham podría ser también una opción, pues no desconoce la banda izquierda, pero todo dependerá del parado táctico de Mou.