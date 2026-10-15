La estadística del partido ante la Roma que deja en evidencia las dificultados en el mediocampo del Real Madrid

La remontada del Real Madrid ante la Roma, por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27, dejó en evidencia algunas dificultades en el funcionamiento del equipo.

Durante la primera mitad en el Estadio Olímpico, Thibaut Courtois completó más pases que cualquiera de los dos mediocampistas titulares elegidos por José Mourinho para organizar la salida desde el fondo: el arquero belga registró 19 pases acertados, mientras que Aurélien Tchouaméni llegó a 17 y Federico Valverde apenas alcanzó los 16.

🚨 Thibaut Courtois has completed more passes in the 1st half (19) than Real Madrid's starting double pivot, Fede Valverde (16) and Aurélien Tchouaméni (17). pic.twitter.com/Ex7OhW7hW8 — Madrid Zone (@theMadridZone) October 14, 2026

La presión de la Roma complicó la salida

El planteo táctico de Gian Piero Gasperini fue determinante para entender lo sucedido; la Roma consiguió cerrar los espacios interiores y dificultó la recepción de los futbolistas madridistas, que tuvieron problemas para superar la primera línea de presión y avanzar mediante pases cortos.

Ante la falta de alternativas, Courtois terminó convirtiéndose en una alternativa recurrente para iniciar los ataques, aunque tampoco encontró demasiadas soluciones mediante el juego largo. El belga intentó 17 desplazamientos de este tipo y solamente tres llegaron a destino.

Un error que agravó las dificultades

Las complicaciones del mediocampo también tuvieron consecuencias en el desarrollo del partido. Tchouaméni quedó involucrado en la jugada que precedió al primer gol de la Roma, después de fallar un pase que permitió al conjunto italiano recuperar la pelota.

La acción no explica por sí sola el rendimiento del francés, pero se produjo en un tramo en el que el Madrid carecía de continuidad y sufría para controlar los movimientos de su rival.

AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Ciancaphoto Studio/GettyImages

La remontada no borra las dificultades

Aunque la victoria por 4-3 terminó siendo un resultado valioso, el desarrollo del partido dejó aspectos por corregir de cara a los próximos compromisos europeos. El conjunto merengue encontró la manera de imponerse en el marcador, pero todavía necesita mejorar la conexión entre la defensa y el ataque.

Para Mourinho, el desafío será conseguir que sus mediocampistas tengan una mayor influencia en la circulación y encuentren respuestas ante rivales capaces de bloquear los espacios interiores.