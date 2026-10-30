La explicación de la "factura de 90 millones" que el Real Madrid le presentó a clubes de la Premier League

Según se informa, el Real Madrid espera que los seis clubes de la Premier League que se sumaron al fallido proyecto de la Superliga Europea en 2021 abonen la parte que les corresponde de los fondos destinados a poner en marcha dicha iniciativa.

La Superliga Europea estaba condenada al fracaso casi desde sus inicios. Como respuesta a la presión que la pandemia de COVID-19 ejerció sobre las finanzas de los clubes, la élite tradicional del fútbol europeo ideó una competición cerrada —sin ascensos ni descensos— que estaría gobernada por sus miembros fundadores. El 18 de abril de 2021, doce clubes emitieron un comunicado conjunto que causó un gran revuelo, anunciando un proyecto destinado a rivalizar con la UEFA Champions League.

En un plazo de tres días, los seis clubes de la Premier League se retiraron públicamente de una propuesta que había provocado una contundente reacción de rechazo por parte de los aficionados. Poco después, el Atlético de Madrid, el AC Milan y el Inter de Milán siguieron sus pasos, dando marcha atrás de forma precipitada.

Fechas de salida de los miembros fundadores originales de la Superliga Europea

Manchester City : 20 de abril de 2021

: 20 de abril de 2021 Liverpool : 20 de abril de 2021

: 20 de abril de 2021 Arsenal : 20 de abril de 2021

: 20 de abril de 2021 Tottenham Hotspur : 20 de abril de 2021

: 20 de abril de 2021 Manchester United : 20 de abril de 2021

: 20 de abril de 2021 Chelsea : 21 de abril de 2021

: 21 de abril de 2021 Atlético Madrid : 21 de abril de 2021

: 21 de abril de 2021 AC Milan : 21 de abril de 2021

: 21 de abril de 2021 Inter Milan : 21 de abril de 2021

: 21 de abril de 2021 Juventus : 6 de junio de 2023

: 6 de junio de 2023 Barcelona : 7 de febrero de 2026

: 7 de febrero de 2026 Real Madrid: Aún no se ha retirado, pero llegó a un acuerdo con la UEFA el 11 de febrero de 2026.

La Juventus mantuvo su compromiso con el proyecto hasta junio de 2023, mientras que el Barcelona no se desvinculó del mismo hasta febrero de este año. Poco después, el Real Madrid alcanzó "un acuerdo de principios por el bien del fútbol de clubes europeo" con la UEFA, poniendo así fin, en teoría, a la Superliga. O al menos eso es lo que todos creían.



Sin embargo, un nuevo informe de The Athletic señala que el Real Madrid pretende que el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United y el Tottenham Hotspur asuman los costes derivados de la puesta en marcha de la Superliga; dado que su rápida retirada precipitó el fin del proyecto, se considera que estos clubes deberían cubrir las cantidades pendientes.



Dicha suma podría ascender a 80 millones de euros, lo que supondría que cada uno de los 12 clubes fundadores tendría que aportar unos 7,5 millones de dólares. Hasta la fecha, el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, los últimos clubes en abandonar la iniciativa, han sido quienes han asumido la carga financiera.

¿Tiene el Real Madrid fundamentos legales?

Presidential Election Day At Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Mientras su gran plan para "salvar el fútbol" (de qué, nunca ha quedado del todo claro) se desmoronaba a su alrededor durante aquel gran éxodo de clubes, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lanzó una advertencia: "No voy a perder el tiempo explicando aquí lo que es un contrato vinculante, pero el hecho es que los clubes no pueden marcharse".



Los doce fundadores "firmaron un contrato de 120 páginas", según el expresidente de la Juventus, Andrea Agnelli, al acordar este plan de la Superliga; de este modo, no solo se convertían en conspiradores, sino también en accionistas legalmente vinculados. Se ha informado ampliamente que 11 de esos doce clubes siguen irremediablemente atados al proyecto, siendo el Inter de Milán el único que ha logrado encontrar la manera de desvincularse.



Los pormenores de la redacción del contrato determinarán, en última instancia, si los clubes se ven obligados a pagar su parte. Aunque, un abogado lo suficientemente astuto podría, presumiblemente, defender cualquiera de las dos posturas, dada la ambigüedad que suele existir incluso en los documentos más minuciosamente estudiados.

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