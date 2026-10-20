La falta de minutos de Endrick en el Real Madrid alimenta el interés de la Roma

La Roma mantiene a Endrick en su radar de cara al próximo mercado de invierno. El director deportivo del club italiano, Tony D’Amico, reconoció que la institución buscará reforzar su plantel en enero y sus declaraciones reavivaron los rumores sobre una posible salida del delantero del Real Madrid.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El dirigente habló sobre la planificación del equipo antes del encuentro frente al Genoa por la Serie A y explicó que será necesario dar un paso adelante para competir en los distintos torneos y consolidar la presencia del conjunto romano en la UEFA Champions League.

Consultado específicamente por Endrick, D’Amico explicó que la política de la Roma contempla la posibilidad de sumar futbolistas cedidos, siempre que exista la opción de retenerlos al finalizar la temporada; aunque no confirmó negociaciones formales, sus palabras mantienen abierta la puerta a una posible ofensiva por el brasileño.

El futuro del brasileño, en el aire

La situación de Endrick en el Madrid alimenta las especulaciones. A sus 20 años, el delantero no consiguió consolidarse en el equipo desde su llegada en 2024 y su participación durante la temporada 2026/27 es limitada. De hecho, hasta hace pocos días solo había sido titular en una ocasión.

🚨 NEW: Mourinho is UNLIKELY to start Endrick on the right against Barcelona.



He currently sees him more as an IMPACT SUB. @marca pic.twitter.com/F8027DYpZK — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 20, 2026

Su destacada actuación en la victoria por 4-3 frente a la Roma por la Champions, en la que marcó un gol y recibió el reconocimiento al mejor jugador del partido, volvió a ponerlo en el centro de la escena. Tras ese encuentro, el brasileño no descartó abandonar el club en enero si considera que es lo mejor para su carrera.

"Si tengo que irme en enero, me iré; si tengo que quedarme, me quedaré", expresó, dejando claro que está dispuesto a evaluar su futuro.

Mourinho no quiere dejarlo salir

La postura de José Mourinho contrasta con la apertura del futbolista a cambiar de equipo. El entrenador del Real Madrid destacó en varias ocasiones el potencial de Endrick y se mostró tajante ante la posibilidad de una cesión.

El técnico aseguró que cualquier club interesado tendrá que afrontar una dura negociación, ya que considera que el delantero no necesita salir para continuar su desarrollo y puede alcanzar el éxito en el conjunto merengue.

Sin embargo, la falta de minutos y la competencia por un lugar en el ataque mantienen las dudas sobre su continuidad.

Una oportunidad para ganarse un lugar

La suspensión de cuatro partidos de Vinícius Jr. abrió una posibilidad para Endrick; después de su actuación ante la Roma, el brasileño fue titular en la goleada por 4-1 frente al Sevilla, esta vez ubicado sobre la banda derecha.

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

Con Kylian Mbappé como principal referencia ofensiva y otras alternativas en el ataque, esa posición podría convertirse en su mejor vía para sumar minutos. Los próximos compromisos, incluido el duelo de Champions League ante el RB Leipzig y el clásico frente al FC Barcelona del 25 de octubre, serán importantes para demostrar su capacidad.

Si logra aprovechar estas oportunidades, Endrick podría modificar los planes del Real Madrid y complicar los intentos de la Roma por incorporarlo en el mercado invernal.

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