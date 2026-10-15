La FIFA estudia modificar su reglamento disciplinario después de la polémica protagonizada por Folarin Balogun durante la Copa del Mundo de 2026. El delantero de Estados Unidos recibió una expulsión que debía impedirle disputar los octavos de final contra Bélgica, pero su suspensión terminó quedando sin efecto.

La controversia aumentó después de que trascendiera la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien habría contactado directamente con Gianni Infantino para solicitar una revisión del caso. Aquella charla abrió dudas sobre la independencia de los procedimientos disciplinaris y las circunstancias que permitieron al atacante mantenerse disponible para su selección.

USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

De acuerdo con información publicada porThe Athletic, el Consejo de la FIFA analizará este jueves, en Zúrich, una propuesta destinada a impedir que las suspensiones automáticas de un partido puedan quedar temporalmente sin efecto. La iniciativa busca evitar que casos como el señalado, se repitan.

El principal objetivo de la reforma consiste en establecer límites adicionales al artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Precisamente, este apartado permitió suspender la ejecución del castigo impuesto a Folarin, facilitando su participación en la eliminatoria mundialista pese a que inicialmente debía cumplir una jornada de sanción.

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

La modificación impediría utilizar dicho mecanismo cuando se trate de suspensiones automáticas de un encuentro. De aprobarse, todo jugador expulsado tendría que cumplir de forma obligada el castigo correspondiente, sin posibilidad de recurrir a esta herramienta para aplazar su aplicación y disputar un compromiso inmediatamente posterior a la infracción.

Según el documento al que tuvo accesoThe Athletic, la FIFA entiende que es clave garantizar mayor estabilidad y previsibilidad respecto a la elegibilidad de los jugadores. Asimismo, se busca proteger la integridad de toda competición.

El organismo internacional todavía no ha aprobado oficialmente la modificación. La propuesta deberá someterse a consideración del Consejo de la FIFA durante próximas reuniones ante de emitir una postura final.