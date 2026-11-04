La gran sorpresa en la lista de la selección mexicana para el parón FIFA

La selección mexicana prepara una de las grandes sorpresas para el próximo parón FIFA de noviembre. Rafael Márquez ha puesto sus ojos en un delantero nacional que milita en el fútbol de Croacia y que atraviesa un momento destacado. Se trata de Armando León, atacante de 26 años que pertenece al NK Osijek.

El delantero mexicano se encuentra entre las principales novedades que contempla el cuerpo técnico nacional para enfrentar a Jamaica en la Concacaf Nations League. De acuerdo con información de David Medrano, León ya fue incluido en la lista de futbolistas reservados, aunque todavía está pendiente la confirmación de su llamado.

¡Se vienen cositas! 🥵

Armando León sería la sorpresa de Rafa Márquez en Selección Mexicanahttps://t.co/c14RUbZs1M pic.twitter.com/LsWAa2SEKb — MedioTiempo (@mediotiempo) November 4, 2026

Actualmente, Armando León registra cinco anotaciones en doce partidos de liga con el NK Osijek durante la presente temporada. Sus números han despertado el interés de Rafael Márquez, quien busca ampliar sus alternativas ofensivas. El mexicano, con pasado en el fútbol nacional y en Andorra, podría recibir su primera oportunidad internacional.

La posible incorporación del atacante responde también a las necesidades que atraviesa México en su delantera. La lesión de Raúl Jiménez representa una baja considerable para el combinado nacional, especialmente por su experiencia y jerarquía. Ante este escenario, Márquez considera que la oportunidad se presta para probar caras nuevas.

United States v Mexico - International Friendly | Chris Coduto/GettyImages

A esta situación se suma el discreto rendimiento que han mostrado Santiago Giménez y Armando González específicamente con la camiseta de México. Si bien ambos tienen el seguro de jugar en Europa, su nivel cuando visten la camiseta de la selección en cuando menos discreto.

En ese contexto aparece Armando León, un futbolista que ha desarrollado buena parte de su trayectoria lejos de los principales reflectores del fútbol mexicano. Su presnte en Croacia representa una oportunidad para dar un salto importante en su carrera, especialmente si consigue trasladar su efectividad goleadora al escenario internacional con la selección nacional.

México enfrentará a Jamaica los próximos 14 y 17 de noviembre, compromisos que podrían marcar el debut de León con el combinado absoluto. Por ahora, su presencia en la convocatoria definitiva continúa sin confirmarse, pero el simple hecho de ser parte del primer corte, ya es un triunfo para un jugador fuera del radar.

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