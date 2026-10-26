¿La ‘Ley Prestianni’ no aplica con el América? La polémica que ocasionó Carlos Álvarez en la derrota contra Pachuca

Este domingo en el Estadio Banorte Azteca hubo fiesta, ya que se homenajeó al recién retirado arquero Guillermo Ochoa, quien recibió el aplauso de todos los presentes, sin embargo, no todo fue alegría, ya que el América no le pudo entregar una victoria. Tal como es costumbre, el Pachuca hizo ver porque es el máximo ‘coco’ de los capitalinos al vencerlos 1-2, gracias a los tantos de Alan Bautista y el marroquí Oussama Idrissi, pese al tanto del capitán Henry Martín.

🤷‍♂️ ¿Y LA APLANADORA AMARILLA?#CentralFOX | América perdió en casa, en el día en que homenajearon a Memo Ochoa 🤦‍♂️



El Pachuca 🐹 (oooootra vez) fue verdugo de las Águilas, que se mantienen líderes apenas por un punto 😱 pic.twitter.com/J2iA1E9u5o — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 26, 2026

No obstante, hubo dos acciones que generaron mucho de qué hablar. La primera ocurrió en el primer tiempo cuando los Tuzos ya vencían por la mínima, pues al inicio el árbitro Maximiliano Quintero había marcado penal por un jalón del uruguayo Santiago Bueno sobre Jorge Berlanga, sumado a un impacto del arquero Luis Malagón sobre el futbolista al salir a despejar. El VAR mandó llamar al silbante, quien rectificó y echó para atrás la pena máxima.

Hay un penal. El central del América jala de la camiseta de Berlanga.

Una más… https://t.co/wKrpuRpu62 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 26, 2026

La otra acción que sonó con fuerza y se hizo viral en redes sociales fue protagonizada por el español Carlos Álvarez. Mientras el cuerpo técnico revisaba la acción del penal, el mediocampista hablaba con Berlanga, pero posteriormente se tapó la boca para decirle algo al paraguayo Sergio Barreto y aunque este último fue a reclamar lo ocurrido, no pasó nada, perdonando la roja al ibérico. Cabe resaltar que la famosa ‘Ley Prestianni’ ya se aplicó en la Copa del Mundo e incluso en este mismo semestre, ya que el uruguayo Rodrigo Aguirre de Tigres fue echado por ello en un duelo contra Xolos. La supesta razón para no expulsarlo, fue porque no se dio mediante una confrontación.

Si aquí lo fue, ya hay precedente. Claro que debió ser roja. pic.twitter.com/X4P0Qa2Xow — Josue Chavez (@ChavezJosue17) October 26, 2026

Ya en conferencia de prensa, el técnico uruguayo Guillermo Almada se sincerizó y aceptó que este ha sido el juego que menos le ha gustado de su equipo, además que entraron en un exceso de confianza que les hizo pagar caro.

“Si bien hubo mucha paridad y generamos situaciones, el rival también genero. Digamos que es el partido que menos me ha gustado en esta etapa. No pudimos presionar bien por ciertos momentos, la impresición abrieron posibilidades por más que tuvimos situaciones en determinados momentos. En definitiva si no jugamos bien el rival te supera. Dividimos mucho el balón. El América debe ganar en el América, afuera, en cualquier cancha”, comentó.

"CUANDO NO SE GANA, EL ÚNICO RESPONSABLE SOY YO" 🦅



Guillermo Almada pide que el duelo del América vs Pachuca sirva como experiencia: "TENEMOS UNA OPORTUNIDAD DE REDIMIR LA ACTUACIÓN DE HOY"



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“Cuando no se gana el único responsable soy yo, los futbolistas no tienen nada que ver y cualquier situación que creamos que debemos corregir lo vamos a analizar a la interna. Que este partido nos sirva de experiencia para situaciones venideras porque seguimos en situación de privilegio. Rápidamente en tres días tenemos otro partido. Es maravilloso porque nos pone rápidamente en contexto para poder redimirnos”, culminó.