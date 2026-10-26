¿La ‘Ley Prestianni’ no aplica con el América? La polémica que ocasionó Carlos Álvarez en la derrota contra Pachuca
Este domingo en el Estadio Banorte Azteca hubo fiesta, ya que se homenajeó al recién retirado arquero Guillermo Ochoa, quien recibió el aplauso de todos los presentes, sin embargo, no todo fue alegría, ya que el América no le pudo entregar una victoria. Tal como es costumbre, el Pachuca hizo ver porque es el máximo ‘coco’ de los capitalinos al vencerlos 1-2, gracias a los tantos de Alan Bautista y el marroquí Oussama Idrissi, pese al tanto del capitán Henry Martín.
No obstante, hubo dos acciones que generaron mucho de qué hablar. La primera ocurrió en el primer tiempo cuando los Tuzos ya vencían por la mínima, pues al inicio el árbitro Maximiliano Quintero había marcado penal por un jalón del uruguayo Santiago Bueno sobre Jorge Berlanga, sumado a un impacto del arquero Luis Malagón sobre el futbolista al salir a despejar. El VAR mandó llamar al silbante, quien rectificó y echó para atrás la pena máxima.
La otra acción que sonó con fuerza y se hizo viral en redes sociales fue protagonizada por el español Carlos Álvarez. Mientras el cuerpo técnico revisaba la acción del penal, el mediocampista hablaba con Berlanga, pero posteriormente se tapó la boca para decirle algo al paraguayo Sergio Barreto y aunque este último fue a reclamar lo ocurrido, no pasó nada, perdonando la roja al ibérico. Cabe resaltar que la famosa ‘Ley Prestianni’ ya se aplicó en la Copa del Mundo e incluso en este mismo semestre, ya que el uruguayo Rodrigo Aguirre de Tigres fue echado por ello en un duelo contra Xolos. La supesta razón para no expulsarlo, fue porque no se dio mediante una confrontación.
Ya en conferencia de prensa, el técnico uruguayo Guillermo Almada se sincerizó y aceptó que este ha sido el juego que menos le ha gustado de su equipo, además que entraron en un exceso de confianza que les hizo pagar caro.
“Si bien hubo mucha paridad y generamos situaciones, el rival también genero. Digamos que es el partido que menos me ha gustado en esta etapa. No pudimos presionar bien por ciertos momentos, la impresición abrieron posibilidades por más que tuvimos situaciones en determinados momentos. En definitiva si no jugamos bien el rival te supera. Dividimos mucho el balón. El América debe ganar en el América, afuera, en cualquier cancha”, comentó.
“Cuando no se gana el único responsable soy yo, los futbolistas no tienen nada que ver y cualquier situación que creamos que debemos corregir lo vamos a analizar a la interna. Que este partido nos sirva de experiencia para situaciones venideras porque seguimos en situación de privilegio. Rápidamente en tres días tenemos otro partido. Es maravilloso porque nos pone rápidamente en contexto para poder redimirnos”, culminó.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.