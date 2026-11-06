La lista de convocados de la selección española para los partidos frente a la República Checa e Inglaterra
El seleccionador nacional español, Luis de la Fuente, dio a conocer este viernes 6 de noviembre la lista de los 27 futbolistas convocados para disputar las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la UEFA Nations League.
Como viene sucediendo en cada convocatoria del seleccionador, la expectación era máxima por conocer quiénes serían los elegidos por De la Fuente. El técnico sigue manteniendo el boque de jugadores que fueron campeones del mundo este verano, aunque hay ausencias destacadas como la de Rodri, que se lesionó en el último partido de Champions con el FC Barcelona.
Lista de convocados de la selección española
- Guardametas: Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Valles
- Defensas: Laporte, Pau Cubarsí, Pubill, Huijsen, Pedro Porro, Jacobo, Marc Cucurella, Grimaldo
- Centrocampistas: Fabián Ruiz , Pedri, Mikel Merino, Zubimendi, Baena, Fermín, Barrios, Marc Roca.
- Delanteros: Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Barrenetxea.
¿Cuándo jugará la selección española?
La selección española afronta en este parón de noviembre las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la UEFA Nations League.
España está en el grupo C de la Liga A junto a Inglaterra, República Checa y Croacia, y es líder del grupo con 12 puntos, por lo que depende de sí misma para clasificarse y hacerlo en primera posición.
Quinto partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League
Partido: República Checa vs España
Fecha: jueves 12 de noviembre
Horario: 15:45 (EEUU), 13:45 (MX) y 20:45 (ESP)
Estadio: epet ARENA (Praga, República Checa)
Sexto partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League
Partido: España vs Inglaterra
Fecha: domingo 15 de noviembre
Horario: 15:45 (EEUU), 13:45 (MX) y 20:45 (ESP)
Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España)
Clasificación del grupo C
Selección
Victorias
Empates
Derrotas
Diferencia de goles
Puntos
España
4
0
0
+7
12
Inglaterra
3
0
1
+11
9
Croacia
1
0
3
-10
3
Chequia
0
0
4
-8
0
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27
Estefanía Ramos es editora de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Se graduó en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de diez años trabajando en medios deportivos tanto en tareas de redacción como de edición de artículos. Está especializada en LaLiga y la Champions League.