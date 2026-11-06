La lista de convocados de la selección española para los partidos frente a la República Checa e Inglaterra

El seleccionador nacional español, Luis de la Fuente, dio a conocer este viernes 6 de noviembre la lista de los 27 futbolistas convocados para disputar las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Como viene sucediendo en cada convocatoria del seleccionador, la expectación era máxima por conocer quiénes serían los elegidos por De la Fuente. El técnico sigue manteniendo el boque de jugadores que fueron campeones del mundo este verano, aunque hay ausencias destacadas como la de Rodri, que se lesionó en el último partido de Champions con el FC Barcelona.

Lista de convocados de la selección española

- Guardametas: Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Valles

- Defensas: Laporte, Pau Cubarsí, Pubill, Huijsen, Pedro Porro, Jacobo, Marc Cucurella, Grimaldo

El fútbol tiene que unirnos hoy más que nunca.



Compartimos el dolor de las familias de las víctimas de Urda y lloramos la irreparable pérdida de Jesús de Miguel.



Esta es la lista para homenajearos donde mejor sabemos: en el terreno de juego.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/fikCshzDH4 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2026

- Centrocampistas: Fabián Ruiz , Pedri, Mikel Merino, Zubimendi, Baena, Fermín, Barrios, Marc Roca.

- Delanteros: Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Barrenetxea.

¿Cuándo jugará la selección española?

La selección española afronta en este parón de noviembre las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

España está en el grupo C de la Liga A junto a Inglaterra, República Checa y Croacia, y es líder del grupo con 12 puntos, por lo que depende de sí misma para clasificarse y hacerlo en primera posición.

Quinto partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League

Partido: República Checa vs España

Fecha: jueves 12 de noviembre

Horario: 15:45 (EEUU), 13:45 (MX) y 20:45 (ESP)

Estadio: epet ARENA (Praga, República Checa)

Sexto partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League

Partido: España vs Inglaterra

Fecha: domingo 15 de noviembre

Horario: 15:45 (EEUU), 13:45 (MX) y 20:45 (ESP)

Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España)

Clasificación del grupo C

Selección Victorias Empates Derrotas Diferencia de goles Puntos España 4 0 0 +7 12 Inglaterra 3 0 1 +11 9 Croacia 1 0 3 -10 3 Chequia 0 0 4 -8 0

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