La polémica declaración de Mbappé que provocó un boicot en China

Kylian Mbappé quedó envuelto en una polémica internacional tras admitir que encuentra divertido un meme que lo representa como Mao Zedong, histórico líder y fundador de la República Popular China. Sus palabras provocaron una rápida reacción en el país asiático, donde las burlas hacia figuras históricas vinculadas al Partido Comunista pueden tener consecuencias políticas y comerciales.

La controversia surgió durante una entrevista en el programa francés The Bridge Show. Al ser consultado sobre su meme favorito, el delantero del Real Madrid señaló: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

🚨 Kylian Mbappé: "My favorite Mbappé meme?



The one where they put my face on a Chinese dictator (Mao Zedong).



That really makes me laugh, I use it with my friends all the time." pic.twitter.com/oKmH8xksLy — Madrid Zone (@theMadridZone) October 26, 2026

Si bien evitó mencionar expresamente a Mao Zedong, sus declaraciones hicieron referencia a un montaje viral que superpone su rostro con el del dirigente chino y desencadenaron una ola de críticas.

Las marcas chinas rompieron sus acuerdos

El alcance de la polémica puso en riesgo la presencia comercial de Mbappé en el mercado chino. Dongpeng Beverage Group confirmó el cese de su colaboración con el delantero del Real Madrid mediante un comunicado en Weibo, una decisión que también tomaron las compañías lácteas Mengniu y Milkground.

El francés había ganado una importante exposición en el país asiático gracias a sus campañas publicitarias, visibles en espacios públicos y medios de transporte de distintas ciudades; por lo que la pérdida de estos acuerdos supone un revés para sus vínculos comerciales en China.

FBL-CHINA-ADVERTISING-MBAPPE | JADE GAO/GettyImages

China suspendió las emisiones de LaLiga

Asimismo, la repercusión del caso trascendió el ámbito comercial y alcanzó las transmisiones deportivas. De acuerdo con el medio local The Paper, la televisión estatal CCTV dejó de emitir partidos de LaLiga y ordenó retirar el contenido publicitario en el que aparecía el delantero francés.

En paralelo, el portal deportivo Dongqiudi descartó traducir la entrevista, mientras que las críticas se multiplicaron en las redes sociales chinas. Entre los reclamos de los usuarios, también surgieron pedidos para que Mbappé y el Real Madrid ofrecieran explicaciones públicas por lo sucedido.

Las disculpas de Mbappé

Frente a la repercusión del caso, Mbappé difundió un comunicado en el que reconoció que sus palabras fueron desacertadas y reafirmó su respeto por el pueblo chino y su historia. "Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras han ofendido. Esa no era en absoluto mi intención", aseguró.

LaLiga, por su parte, tomó distancia de los dichos del delantero y aclaró que sus opiniones no representan la postura de la organización.

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