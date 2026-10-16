La posible alineación titular de América para enfrentarse a León

Después de 11 jornadas y con todo y un partido menos disputado, el Club América es líder absoluto del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Por lo tanto, el duelo de la Jornada 12 entre el conjunto azulcrema y Club León es este sábado 17 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México) desde el Estadio León.

A continuación, les compartimos la posible alineación del cuadro capitalino.

La posible alineación de América vs León

Luis Ángel Malagón volvió a la titularidad | Jam Media/GettyImages

PO: Luis Ángel Malagón - El portero mexicano ha vuelto a la titularidad después de su recuperación que lo tuvo lejos varios meses. Destaca por sus reflejos, agilidad en el mano a mano y capacidad de reacción ante remates cercanos

LD: Dagoberto Espinoza - El joven lateral le está compitiendo directo a Kevin Álvarez. Es un jugador dinámico, versátil y con buena capacidad para incorporarse al ataque.

DFC: Israel Reyes - Es un defensor polivalente, intenso y agresivo en la marca. Puede jugar como central, lateral derecho u mediocentro.

DFC: Santiago Bueno - El central uruguayo es de perfil físico y táctico, con capacidad para anticipar, disputar duelos y proteger el área.

LI: Cristian Borja - Es un lateral colombiano ofensivo y potente, con buen recorrido por la banda. Destaca por su velocidad, conducción y capacidad para incorporarse al ataque.

MC: Erick Sánchez - Es un volante dinámico y técnico, capaz de jugar como interior o mediocentro.

MC: Alan Cervantes - Es un mediocampista de equilibrio y recuperación. Es disciplinado tácticamente y bueno en las coberturas.

MD: Alejandro Zendejas - El norteamericano es un atacante zurdo, técnico, creativo y desequilibrante. Sus principales virtudes son el regate en espacios reducidos y los cambios de dirección.

MCO: Raphael Veiga - Es el cerebro creativo del equipo. Tiene excelente técnica, visión, conducción y golpeo de balón.

MI: Brian Rodríguez - El extremo uruguayo es muy explosivo y vertical. Su principal arma es el uno contra uno: velocidad, cambio de ritmo y regate para superar defensores.

DC: Henry Martín - El delantero centro tiene buen juego de espaldas. Destaca por su posicionamiento, movimientos dentro del área y definición.

Así se vería la formación del América (4-2-3-1)

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Santiago Bueno, Cristian Borja.

Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez.

Delantero: Henry Martín.

Así se vería la formación del León (4-1-4-1)

Portero: Óscar García.

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Salvador Reyes.

Mediocampistas: José Rodríguez; Édgar Guerra, Jesús Lara, Fernando Beltrán, Ismael Díaz.

Delanteros: Diber Cambindo.

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