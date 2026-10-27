La posible alineación titular del América para enfrentar a Xolos

Las Águilas del América vuelan en lo más alto de la tabla general en lo que es la recta final del Apertura 2026. El técnico uruguayo Guillermo Almada quiere mantener dicha inercia, pero enfrente tienen a Xolos de Tijuana, club que busca meterse entre los primeros ocho lugares.



El fin de semana, los azulcremas fueron derrotados por Pachuca 2-1, pero este partido pendiente puede darles tres puntos para aumentar la distancia con Cruz Azul, su más cercano perseguidor.



Aquí está la posible alineación titular del cuadro azulcrema:

Brian Rodríguez | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Fernando Tapia – Tras haber sido titular en la Leagues Cup, Rodolfo Cota recibiría descanso y una vez más, el cancerbero de 25 años recibiría la oportunidad de custodiar el arco como lo hiciera ante Puebla.

Defensa: Ramón Juárez – Con la partida de Sebastián Cáceres, se abre una importante posibilidad para el canterano, que es ganarse un sitio en el cuadro titular. Contra La Franja tuvo un buen cotejo al tener el mayor número de acciones defensivas con 17, así como el mayor número de toques con 73.

Defensa: Miguel Vázquez – Posiblemente Israel Reyes sea el hombre a cuidar, por lo que el canterano repetiría en el arranque. El Shocker tuvo mucho movimiento por el lado izquierdo dando un total de 53 pases correctos.

Lateral izquierdo: Emilio Lara – Tal como la fecha pasada, El Pelón, que quiere recuperar el nivel que alguna vez tuvo, aparecería por izquierda para dejar en el banquillo al titular colombiano Cristian Borja. Si todo se complica, el cafetalero podría relevarlo.

Lateral derecho: Dagoberto Espinoza – El canterano está aprovechando el tiempo que perdió sin jugar debido a su lesión. Desde antes de su dolencia física, ya se había consolidado como el titular en el rol por encima de Kevin Álvarez.

Pivote: Edwin Cerrillo – Tras recibir su primer chance como titular la jornada anterior, el estadounidense apunta para repetir porque Alan Cervantes necesitaría descanso tras ver acción en la Leagues Cup.

Pivote: Ícaro Da Conceiçao – Guillermo Almada le ha mostrado a la afición el por qué tomó la decisión de darle lugar en el primer equipo al brasileño. Pese a que necesitaban un contención previo al torneo, el juvenil ha hecho que olvidaran esa idea porque tiene mucho potencial.

Medioentro: Raphael Veiga – Está bien que el equipo quiera evitar sobrecargas en sus iniciales, pero tampoco buscarían dar tanta ventaja. Aprovecharían que el brasileño ha mostrado un mejor nivel a diferencia de su primer torneo.

Extremo izquierdo: Brian Rodríguez – Con Rayito en un nivel espectacular, además que prefirió quedarse en México que vivir el sueño europeo, sería obvio que le sigan dando más minutos, aunque está la opción de darle ingreso al colombiano Óscar Perea.

Extremo derecho: Isaías Violante – El estratega uruguayo está logrando sacarle brillo al canterano choricero, convirtiéndose en una pieza clave del ataque, pese a que su perfil natural era por el costado contrario.

Delantero: Miguel Borja – Henry Martín no saldría de inicio para seguirle cuidando de sus temas musculares. El colombiano ha caído bien en el cuadro y podrá ser factor.

Ícaro Da Conceicao | Manuel Velasquez/GettyImages

Así se vería la posible alineación del América (4-2-3-1)



Portero: Fernando Tapia

Defensas: Emilio Lara, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Dagoberto Espinoza

Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Ícaro Da Conceiçao, Raphael Veiga

Delanteros: Brian Rodríguez, Miguel Borja, Isaías Violante

La posible alineación titular de Xolos (4-1-4-1)

Gilberto Mora | Jam Media/GettyImages

Portero: Toño Rodríguez

Defensas: Alan Vega, Alejandro Gómez, Jackson Porozo, Rafael Fernández

Mediocampistas: Iván Tona, Gilberto Mora, Yael Padilla

Delanteros: Adonis Preciado, Mourad El Ghezouani, Francisco González