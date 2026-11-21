La pelota vuelve a rodar este fin de semana en LaLiga y el Atlético de Madrid buscará una victoria que lo ayude a subir al segundo lugar de la tabla de posiciones del campeonato.

Los dirigidos por Diego Simeone sufrieron una derrota contra el Barcelona antes del parón internacional que los relegó al tercer puesto, con dos puntos menos que el Real Madrid. Por eso, este domingo, cuando visiten al Getafe por la fecha 13, intentarán quedarse con las tres unidades antes de volver a competir en la Champions League el miércoles.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Getafe

Oblak lleva seis vallas invictas en lo que va de la temporada | SOPA Images/GettyImages

POR: Jan Oblak - El arquero perfeccionó su juego con los pies y le dio más participación en la elaboración desde el área, que complementa su especialidad en los mano a mano. Suma seis vallas invictas en LaLiga.

LD: Marcos Llorente - Su ubicación en la cancha depende mucho de los movimientos de Giuliano Simeone. Cuando el argentino se adelanta, Llorente se cierra junto a los centrales o se suma al mediocampo para el ataque.

DFC: Robin Le Normand - Cristian Romero y Marc Pubill están lesionados asi que Le Normand va a estar en la zaga central. Tiene experiencia, habrá que ver si sigue con confianza después de quedar relegado dentro del equipo.

DFC: Dávid Hancko - De los centrales del Atlético, es el que asume más riesgos y circula más metros con la la pelota en sus pies. Sabe jugar bien con Alejandro Grimaldo para facilitar la salida y acelerar al equipo en las transiciones.

LI: Alejandro Grimaldo - Va más allá de lo que suele hacer un lateral y, de hecho, va cuatro goles y dos asistencias en LaLiga. De a momentos, está jugando como extremo y moviéndose dentro del área rival; otros ratos retrocede y se pone a la par de Hancko para defender el área colchonera.

MC: Koke - Superó los 750 partidos con el Atleti y sigue vigetnte como nunca. Es el organizador de la mitad de la cancha, y aprovecha la velocidad de los laterales y los volantes para correr junto a ellos al área rival y habilita a los delanteros entre los centrales rivales.

MC: Pablo Barrios - Usa el cuerpo para cuidar la pelota y poder girar sin perderla y superar la marca rival. Aprovecha que tiene a Koke al lado y asume una tarea más de ataque mientras el capitán queda atento a sus espaldas.

ED: Giuliano Simeone - Es el hibrido perfecto de lateral y extremo, por eso el Cholo aprovecha para darle libertad por el sector derecho. Marcó goles ante el Levante y el Barça aprovechando los espacios entre los defensores y eso lo deja con un total de cuatro tantos en LaLiga, que se le suman dos asistencias.

MP: Kang-In Lee - Su fútbol es de asociaciones cortas, sobre todo cerca de Álex Baena y Barrios. Atrás de Julián Álvarez puede correr para lograr que la defensa cerrada del Getafe deje espacios libres que permita que los extremos entren al área.

EI: Álex Baena - Se puso a los hombros el ataque colchonero y marcó cinco goles y dio tres asistencias en lo que va de la temporada. Su sociedad con Grimaldo le da más opciones de ataque al equipo, sobre todo cuando deja el sector izquierdo para buscar pases filtrados.

DC: Julián Álvarez - A Julián le está costando horrores encontrar la precisión que suele distinguirlo frente al arco rival. Sigue siendo influyente en el ataque, pero no logra recuperar la confianza después de un verano complicado. Dejó destellos de su mejor versión en los partidos contra el Deportivo y el Stuttgart, además de haber marcado tres goles en el parón de noviembre con Argentina. Habrá que ver si el domingo puede reencontrarse con ella.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-2-3-1)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Koke, Pablo Barrios

Mediapuntas: Giuliano Simeone, Kang-In Lee, Álex Baena

Delantero: Julián Álvarez

Así se vería la formación del Getafe (5-3-2)

Carvajal se sumó al Getafe este verano | Angel Martinez/GettyImages

Portero: David Soria

Defensas: Andres García, Dani Carvajal, Djené Dakonam, Sebastián Boselli, Johan Mojica

Mediocampistas: Francho Serrano, Orel Mangala, Ramón Terrats

Delantero: Enes Ünal, Martín Satriano