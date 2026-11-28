Este sábado, el Atlético de Madrid viajará al sureste de España para enfrentarse al Elche por la fecha 14 de LaLiga. Los dirigidos por Diego Simeone tendrán poco descanso luego de haber recibido al Viking por la Champions League el miércoles, partido que ganaron 2-0 con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

De todas formas, esta seguidilla de partidos puede venirles bien si los resultados acompañan y les dan el envión que necesitan para superar al Real Madrid en la tabla de posiciones y acercarse al primer puesto, que por ahora ocupa el Barcelona.

La visita a los ilicitanos es una buena oportunidad para sumar de a tres, sobre todo teniendo en cuenta que los locales llevan tres partidos sin ganar y están penúltimos en la clasificación.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Elche

Julián se reencontró con el gol el miércoles en Champions | Mateo Villalba/GettyImages

POR: Jan Oblak - Tanto contra el Getafe como contra el Viking casi que no tuvo que trabajar. El arquero está disfrutando del buen momento defensivo del equipo y, con siete vallas invictas en LaLiga, llega a Alicante como el portero con menos goles recibidos en el torneo.

LD: Marcos Llorente - Su despliegue físico es el diferencial en el equipo, aunque esta temporada está con una participación ofensiva más reducida. Le juega a favor tener adelante a Pablo Barrios y a Giuliano Simeone, que le dan la chance de elegir cuándo sumarse y cuándo quedarse cuidando su área.

DFC: Marc Pubill - Recuperado de su lesión, tiene la oportunidad de volver a la competencia por el puesto que cuidó Robin Le Normand los últimos partidos. Sabe moverse con velocidad en la zaga, sobre todo gracias a su formación como lateral.

DFC: Dávid Hancko - Preciso en el pase y brillante en la defensa. Además, siempre que tiene posibilidad les ayuda a sus compañeros en el cambio al ataque. Sabe leer cuándo conviene adelantarse sin descuidar la zaga.

LI: Alejandro Grimaldo - A estas alturas, juega más de delantero que de lateral. Lleva cinco goles en LaLiga y le dio la asistencia a Sorloth en la Champions el miércoles. Encuentra los huecos para dar los pases a los atacantes y sabe desprenderse y distraer al marcador.

MC: Johnny Cardoso - Está en pleno descubrimiento de su faceta goleadora. Convirtió en el Coliseum y fue el futbolista con más producción de goles esperados (0,53 xG) ante el Viking.

MC: Morten Hjulmand - La competencia por la titularidad en su puesto está que arde y su precisión en la distribución puede jugarle a favor. Habrá que ver cómo le va en el tridente con Cardoso y Barrios ante un Elche que tiene problemas para pasar al ataque.

MC: Pablo Barrios - Tiene mucho cuidado en las jugadas cuando tiene la pelota en los pies y la cuida como si fuera oro. Tiene a dos volantes de perfil defensivo a su lado y eso le puede dar margen para explotar esa cualidad en territorio rival y, quien dice, hacer de las suyas y marcar algun gol.

ED: Giuliano Simeone - Incansable. Su explosividad es una alternativa para el fútbol asociativo del Atleti y le ayuda mucho al resto de sus compañeros que lo encuentran siempre donde lo necesiten. Lleva cuatro goles y dos asistencias en liga.

DC: Julián Álvarez - Julián recuperó la fineza en el remate y es el goleador del equipo en la Champions, con dos tantos. Además, lleva tres asistencias en sus últimos dos partidos y pareciera ser que la confianza está recuperada. Era cuestión de tiempo.

EI: Álex Baena - Esta temporada está jugando muy bien y se convirtió en uno de los líderes del ataque, donde lleva seis goles. El planteo táctico del Cholo le sentó bien y llega descansado luego de haber jugado solo 45 minutos ante el Viking.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-3-3)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Pablo Barrios

Delantero: Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Álex Baena

Así se vería la formación del Elche (4-2-3-1)

El Elche está en el puesto 19° de la tabla | Quality Sport Images/GettyImages

Portero: Matías Dituro

Defensas: Roy Revivo, Federico Redondo, Víctor Chust, Buba Sangaré

Mediocampistas: Javi Morcillo, Gonzalo Villar

Mediapuntas: Germán Valera, Martim Neto, Lucas Cepeda

Delantero: Fer Niño

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA