El Barcelona y el Aston Villa se miden este martes 3 de noviembre en el Camp Nou por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League 2026/27. Los azulgranas suman seis puntos después de golear al Feyenoord, vencer al Galatasaray Estambul y caer 4-2 ante el PSG. El equipo de Unai Emery, vigente campeón de la Europa League, es una de las sorpresas del torneo: ganó sus tres partidos, con 12 goles a favor y solo tres en contra.

El Barça llega tras vencer 6-1 al Alavés y cortar una racha de dos derrotas seguidas ante el PSG y el Real Madrid. La Champions es la gran obsesión del club y Flick necesita un triunfo ante un rival directo para meterse entre los ocho primeros.

La posible alineación de Barcelona vs Aston Villa

POR - Joan García: No tuvo su mejor noche París, donde recibió cuatro goles, y su respuesta en el segundo gol del Real Madrid dejó algunas dudas. De todas formas, es uno de los mejores arqueros de Europa y dueño de la portería culé.

LD - João Cancelo: La lesión de Espart lo mudó a la derecha y respondió con una asistencia para Lamine Yamal ante el Alavés. Su experiencia en la Champions y su capacidad para jugar por dentro le dan otra salida al equipo.

DFC - Gerard Martín: Con la defensa diezmada por las lesiones, vuelve a ser titular en la zaga. Zurdo, rápido y con buena salida, tendrá el desafío de contener a Nicolas Jackson.

DFC - Pau Cubarsí: El líder del fondo azulgrana, más allá de su juventud. Rompe líneas con un pase desde atrás y es el primer eslabón del juego de Flick.

LI - Alejandro Balde: Entró en el segundo tiempo ante el Alavés y vuelve al lateral izquierdo. Ofrece velocidad para pasar al ataque y personalidad para jugar.

MC - Pedri: Flick lo sacó en el entretiempo ante el Alavés, ya con amarilla, pensando en esta noche europea. En el debut de esta Champions le dio la asistencia a Raphinha ante el Feyenoord. Se le pide que llegue un poco más al gol, pero es el cerebro del equipo cuando la pelota pasa la mitad de la cancha.

MC - Rodri: Ya sabe lo que es ganar una Champions, una experiencia que es oro para un Barça que la persigue con obsesión. Ante el Alavés dio la asistencia del gol de Gordon y le dio equilibrio al mediocampo.

Fc Barcelona V Deportivo Alaves - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

ED - Lamine Yamal: Fue la figura ante el Alavés con dos goles y una asistencia. En esta Champions ya marcó ante el Feyenoord y el PSG, y en el debut también dio dos asistencias.

MCO - Fermín López: Con la lesión de Olmo, se adueñó de la mediapunta. Viene de marcar y de dar dos asistencias ante Alavés. En París le puso el pase a Espart para el 1-1 parcial.

EI - Anthony Gordon: Entró a los 74 minutos ante el Alavés y marcó siete minutos después, tras un pase de Rodri. Su velocidad al espacio puede ser letal ante una defensa que suele jugar adelantada.

DC - Raphinha: Llega encendido: hizo dos goles ante el Alavés, los dos tras pases de Fermín. En el debut europeo ya le había marcado dos al Feyenoord. Se adaptó de gran manera a su rol de centrodelantero.

Así se vería la formación de Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensores: João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Alejandro Balde

Mediocampistas: Pedri, Rodri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon

Delantero: Raphinha

Así se vería la formación de Aston Villa (4-2-3-1)

Aston Villa FC v Fulham - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

Portero: Zion Suzuki

Defensores: Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen

Mediocampistas: Boubacar Kamara, João Gomes

Mediapuntas: John McGinn, Johan Manzambi, Emiliano Buendía

Delantero: Nicolas Jackson

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