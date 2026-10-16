La posible alineación titular del Barcelona para enfrentar al Real Betis

Los partidos del Barcelona no dejan de sorprender. Después de golear 4-1 al Galatasaray en la Champions League y alcanzar 12 encuentros consecutivos sin perder, los culés regresarán a LaLiga para enfrentar al Real Betis en Sevilla. Los dirigidos por Hansi Flick tienen puntaje perfecto en el campeonato español, con ocho victorias en ocho jornadas, y buscarán prolongar esa racha ante los verdiblancos. De todas formas, el DT va a tener que administrar los minutos de sus futbolistas, ya que apenas tres días después tendrán otro compromiso por la Champions League.

La posible alineación del Barcelona vs Real Betis

Karim Adeyemi, Barcelona | Anadolu/GettyImages

POR: Joan García - Es un arquero que prefiere anticiparse para no correr riesgos con los remates de los rivales. Volvió bien de la lesión de rodilla, aunque estuvo muy exigido en el partido del martes contra el Galatasaray.

LD: Eric García - Aprende y se corrige a lo largo del partido. Si un extremo lo supera, estudia sus movimientos y modifica cómo lo marca. Su inteligencia táctica compensa las dificultades que puede encontrar contra delanteros muy rápidos.

DFC: Pau Cubarsí - Su forma de defender al equipo no va por el lado de ganarle por la fuerza a los rivales y prefiere adelantarse antes que ir a ese choque. Tiene buena lectura de pase que incluso muchos de ellos inician jugadas de gol.

DFC: Gerard Martín - Acaba de cumplir 100 partidos con la camiseta del Barça y su transformación de lateral a defensa central está dando sus frutos. Es muy disciplinado y rara vez abandona su puesto en la zaga. Estas titularidades no son más que la recompensa para un futbolista que empezó la temporada peleando por un puesto.

LI: Xavi Espart - Su renovación vino acompañada de una titularidad ante el Getafe. Lleva un gol y dos asistencias en LaLiga y, desde el lateral izquierdo, mostró que puede fabricar oportunidades de gol para cualquiera de sus compañeros. De todas formas, la competencia con Joao Cancelo no le permite relajarse.

MC: Marc Bernal - La llegada de Rodri redujo sus oportunidades. Por eso ahora va a tener la posibilidad de demostrar que merece jugar desde el principio. Contra los Azulones jugó 20 minutos y en Estambul ingresó por Pedri. Una titularidad en Sevilla sería una buena recompensa por su paciencia.

MC: Pedri - En Estambul tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada. Encontró pases que ni la presión turca consiguió impedir. Terminó reemplazado por un problema estomacal, pero apunta a recuperar su lugar ante el Betis.

ED: Lamine Yamal - Lo de la Champions el martes fue increíble. Inventó una combinación de rabona y elástica en la jugada del gol de Anthony Gordon y, adempas, asistió a Fermín. Lleva ocho goles y nueve asistencias y sigue alimentando los motivos por los que debería quedarse con el Balón de Oro.

MCO: Fermín López - Marcó cuatro goles y dos asistencias en las primeras cinco jornadas de LaLiga, las cuales ya advertían de su facilidad para llegar al área. En Turquía le sumó un cabezazo goleador, regalo de Lamine.

EI: Karim Adeyemi - Efectividad en muy pocos minutos. Marcó el cuarto gol el martes a los seis minutos de haber ingresado... y no es la primera vez que lo hace. En LaLiga lleva dos goles y dos asistencias. Ese rendimiento lo ubica como un candidato para disputar la titularidad que habitualmente ocupa Anthony Gordon.

DC: Gabriel Jesus - Poco a poco gana terreno en el equipo culé. Las ausencias de Raphinha le sirven para ganar confianza y lo está aprovechando al máximo, con tres goles en liga y uno en la Champions.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensores: Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García

Mediocampistas: Pedri, Marc Bernal

Mediapuntas: Karim Adeyemi, Fermín, Lamine Yamal

Delantero: Gabriel Jesus

Así se vería la formación del Real Betis (4-2-3-1)

Real Betis | Angel Martinez/GettyImages

Portero: Álvaro Valles

Defensores: Fran García, Natan, Marc Bartra, Héctor Bellerín

Mediocampistas: Pablo Fornals, Marc Roca

Mediapuntas: Abde, Isco, Antony

Delantero: Cucho Hernández

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27