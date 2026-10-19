La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Villarreal

El Liverpool, tras ganarle 2-1 al Brentford en un partido plagado de incidencias, volverá a las canchas para jugar su tercer compromiso de la UEFA Champions League: recibirá en el mítico Anfield al Villarreal, que buscará darle un dolor de cabeza y hacerle sentir las bajas de Jeremie Frimpong y Dominik Szoboszlai.

Los de Andoni Iraola buscarán los tres puntos en casa con su once de gala, o al menos lo más parecido a él con los jugadores disponibles para este compromiso copero.

La posible alineación del Liverpool vs Villarreal

POR - Alisson Becker: El histórico portero de los Reds es el dueño prácticamente indiscutido de la valla del equipo de Iraola y buscará seguir mejorando sus números en la UEFA Champions League.

LD - Ronald Araújo: Reconvertido como lateral tras la baja de Frimpong, el uruguayo tendrá la difícil tarea de conformar un tándem con Muñóz. Capacidad le sobra, pero rodaje jugando por la banda no. Alexis Mac Allister será el encargado de hacerle los relevos.

DFC - Jéremy Jacquet: El zaguero francés llegó con la misión de suplir a su compatriota Ibrahima Konaté y vaya si lo está logrando con solvencia. Se convirtió rápidamente en una fija para el entrenador español en este inicio de temporada.

DFC - Virgil van Dijk: El capitán continúa siendo el referente absoluto de la última línea y uno de los futbolistas más influyentes del plantel, mostrándose vigente y con una voz de mando prácticamente inigualable en el fútbol europeo.

LI - Milos Kerkez: Cada vez que recibe la pelota intenta jugar hacia adelante. Su profundidad por la banda izquierda encaja perfectamente con la propuesta ofensiva de Iraola, que busca laterales capaces de sostener el ataque durante muchos minutos.

MC - Ryan Gravenberch: El mediocampista neerlandés es determinante en el esquema de Iraola y ha demostrado con creces por qué es uno de los jugadores mejores pagos de la plantilla de los del Merseyside.

MC - Alexis Mac Allister: Apareció una versión indomable suya al conocerse la noticia de que el Liverpool no le renovará el contrato, y sin dudas le está dando razones a la directiva para revisar esa decisión.

Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27 | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

ED - Víctor Muñóz: El ex Osasuna se adaptó a la perfección al fútbol inglés y está mostrando buenos rendimientos en su primer semestre en Anfield. Sin dudas tiene bien ganada la titularidad y buscará cuidarla. Viene de anotarle al Brentford por la Premier League.

MCO - Florian Wirtz: Viene en levantada tras ser cuestionado por sus rendimientos y buscará ser la manija ofensiva del Liverpool de aquí en más. Con Szoboszlai de baja está aún más urgido de alzarse como figura.

EI - Bradley Barcola: El francés llegó en el último mercado de fichajes y no le ha costado para nada la adaptación a Inglaterra. Es potente, habilidoso y con llegada al gol.

DC - Alexander Isak: Se recuperó de problemas físicos y volvió en gran forma anotándole al Brentford. El Liverpool supo pagar una importante cifra de dinero por él hace varios mercados y el sueco todavía no logró justificar al 100% esa inversión, aunque potencial le sobra.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Liverpool Press Conference - Anfield - Monday October 19th | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Portero: Alisson Becker

Defensores: Ronald Araújo, Jéremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

Mediapuntas: Víctor Muñóz, Florian Wirtz, Bradley Barcola

Delantero: Alexander Isak

Así se vería la formación del Villarreal (4-4-2)

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Portero: Peter Gulacsi

Defensores: Sergi Cardona, Renato Veiga, Pau Navarro, Alex Freeman

Mediocampistas: Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye, Ilias Akhomach

Delanteros: Georges Mikautadze y Gerard Moreno.

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