La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Villarreal
El Liverpool, tras ganarle 2-1 al Brentford en un partido plagado de incidencias, volverá a las canchas para jugar su tercer compromiso de la UEFA Champions League: recibirá en el mítico Anfield al Villarreal, que buscará darle un dolor de cabeza y hacerle sentir las bajas de Jeremie Frimpong y Dominik Szoboszlai.
Los de Andoni Iraola buscarán los tres puntos en casa con su once de gala, o al menos lo más parecido a él con los jugadores disponibles para este compromiso copero.
La posible alineación del Liverpool vs Villarreal
POR - Alisson Becker: El histórico portero de los Reds es el dueño prácticamente indiscutido de la valla del equipo de Iraola y buscará seguir mejorando sus números en la UEFA Champions League.
LD - Ronald Araújo: Reconvertido como lateral tras la baja de Frimpong, el uruguayo tendrá la difícil tarea de conformar un tándem con Muñóz. Capacidad le sobra, pero rodaje jugando por la banda no. Alexis Mac Allister será el encargado de hacerle los relevos.
DFC - Jéremy Jacquet: El zaguero francés llegó con la misión de suplir a su compatriota Ibrahima Konaté y vaya si lo está logrando con solvencia. Se convirtió rápidamente en una fija para el entrenador español en este inicio de temporada.
DFC - Virgil van Dijk: El capitán continúa siendo el referente absoluto de la última línea y uno de los futbolistas más influyentes del plantel, mostrándose vigente y con una voz de mando prácticamente inigualable en el fútbol europeo.
LI - Milos Kerkez: Cada vez que recibe la pelota intenta jugar hacia adelante. Su profundidad por la banda izquierda encaja perfectamente con la propuesta ofensiva de Iraola, que busca laterales capaces de sostener el ataque durante muchos minutos.
MC - Ryan Gravenberch: El mediocampista neerlandés es determinante en el esquema de Iraola y ha demostrado con creces por qué es uno de los jugadores mejores pagos de la plantilla de los del Merseyside.
MC - Alexis Mac Allister: Apareció una versión indomable suya al conocerse la noticia de que el Liverpool no le renovará el contrato, y sin dudas le está dando razones a la directiva para revisar esa decisión.
ED - Víctor Muñóz: El ex Osasuna se adaptó a la perfección al fútbol inglés y está mostrando buenos rendimientos en su primer semestre en Anfield. Sin dudas tiene bien ganada la titularidad y buscará cuidarla. Viene de anotarle al Brentford por la Premier League.
MCO - Florian Wirtz: Viene en levantada tras ser cuestionado por sus rendimientos y buscará ser la manija ofensiva del Liverpool de aquí en más. Con Szoboszlai de baja está aún más urgido de alzarse como figura.
EI - Bradley Barcola: El francés llegó en el último mercado de fichajes y no le ha costado para nada la adaptación a Inglaterra. Es potente, habilidoso y con llegada al gol.
DC - Alexander Isak: Se recuperó de problemas físicos y volvió en gran forma anotándole al Brentford. El Liverpool supo pagar una importante cifra de dinero por él hace varios mercados y el sueco todavía no logró justificar al 100% esa inversión, aunque potencial le sobra.
Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)
Portero: Alisson Becker
Defensores: Ronald Araújo, Jéremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister
Mediapuntas: Víctor Muñóz, Florian Wirtz, Bradley Barcola
Delantero: Alexander Isak
Así se vería la formación del Villarreal (4-4-2)
Portero: Peter Gulacsi
Defensores: Sergi Cardona, Renato Veiga, Pau Navarro, Alex Freeman
Mediocampistas: Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye, Ilias Akhomach
Delanteros: Georges Mikautadze y Gerard Moreno.
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.