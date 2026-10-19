La posible alineación titular del Manchester City para enfrentar al AEK Atenas

El Manchester City vuelve a competir por la Champions League tras la victoria por Premier League frente al Ipswich Town en el Etihad Stadium, que ratificó así el mejor inicio histórico de un entrenador en un club de primera división inglesa con siete victorias al hilo en misma cantidad de partidos.

La caída 4-2 contra el PSG era algo que podía suceder, pero el City sabe que debe ganarle al campeón griego, el AEK Atenas, para encaminar su clasificación de forma directa a los octavos de final de la máxima competencia continental de clubes.

La alineación del Manchester City vs AEK Atenas

POR: Gianluigi Donnarumma - Figura por Premier y villano contra los de Luis Enrique, cuando recibió cuatro goles de los Parisinos. Tiene que sacarle más jugo a sus virtudes que están en los reflejos y las intervenciones a corta distancia y, al mismo tiempo, tiene que cuidar sus salidas.

LD: Matheus Nunes - El City mejoró mucho con su ingreso frente al PSG, aunque cometió el penal del final. Su formación como mediocampista le da la chance de crear soluciones que un lateral tradicional no siempre encuentra y al DT parece gustarle.

DFC: Rúben Dias - Es el defensor que establece hasta dónde puede adelantarse la zaga y cuándo conviene esperar. Enzo Maresca y su equipo de trabajo le están aplicando una administración de minutos para que el calendario no le juegue una mala pasada.

DFC: Marc Guéhi - La sociedad con Dias, depende el partido, funciona a la perfección o los separa por completo. Contra el Liverpool fue una cosa y contra el PSG otra muy distinta, para mal. En cuanto a su fútbol, el inglés prefiere interceptar antes que perseguir e iniciar ataques con pases largos para sus compañeros.

LI: Josko Gvardiol - El internacional croata sigue siendo una fija en el City a pesar del cambio de entrenador y tiene asistencia casi perfecta en la temporada. En la UEFA Champions League no sumó goles y asistencias, aunque en la Premier League ya marcó un tanto y brindó tres pases gol.

MC: Elliot Anderson - Los partidos muy abiertos le cuestan un poco más, aunque de todas formas ya demostró que valió la pena la inversión en su fichaje. Es un jugador rendidor y regular, que está presente en todos los sectores y es fundamental en un equipo de jugadores con una faceta más ofensiva.

MC: Enzo Fernández - El internacional argentino fue uno de los fichajes más resonantes del mercado, ya que además de hacerse en una gran cifra se firmó en el último día de traspasos. Distribución, intensidad y llegada al área rival. De los jugadores más completos que tiene la Premier.

Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Tom Flathers/GettyImages

EI: Jeremy Doku - Estamos hablando de uno de los mejores regateado adores del mundo. Le gusta ir de frente al defensor rival y llevar la jugada hasta el área, pero todavía tiene que mejorar sus decisiones cuando define.

MCO: Rayan Cherki - El talentoso atacante francés lleva cinco goles y dos asistencias en diez partidos de lo que va de la temporada. Fue clave en varios partidos y está demostrando todo su valor.

ED: Antoine Semenyo - Su potencia y capacidad para atacar espacios lo convierten en una pieza importante cuando el City necesita darle amplitud al ataque. Se posiciona como un titular indiscutido en el arranque del ciclo Maresca.

DC: Erling Haaland - Suma cuatro goles en los últimos dos partidos y buscará seguir con su andar aplastante. Por lo general, está rodeado siempre de defensores rivales que intentan impedir que haga su trabajo, pero el noruego siempre encuentra la manera de salirse con la suya.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/2027 | Declan Lloyd/GettyImages

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol

Mediocampistas: Enzo Fernández, Elliot Anderson

Mediapuntas: Jeremy Doku, Rayan Cherki, Antoine Semenyo

Delantero: Erling Haaland

Así se vería la formación del AEK Atenas (4-4-2)

GREECE-ATHENS-AEK-OFI-CRETE-FOOTBALL-MATCH-10-10-2026 | DANIEL YOVKOV/GettyImages

Portero: Alberto Brignoli

Defensas: Stavros Pilios, Filipe Relvas, Harold Moukoudi, Lazaros Rota

Mediocampistas: Aboubakary Koita, Razvan Marin, Milán Vitális, Lovro Majer

Delanteros: Luka Jović y Zini.

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